MILANO, DE CORATO(FDI): «STAZIONI MOBILI FF.OO. ANNUNCIATE IERI DA PIANTEDOSI URGONO SUBITO

ALTRI FATTI GRAVI IERI/OGGI IN LORETO-PADOVA»

Milano, 04 Marzo 2025 – «Questa mattina, in piazzale Loreto, una persona in forte stato di alterazione si è messa a inveire e minacciare i passanti, senza motivo. Per fortuna sono intervenute alcune pattuglie di Polizia che hanno fermato l’uomo anche se, mi è stato riferito,

sono servite 10 forze di Polizia per fermarlo oltre ad una ambulanza. Episodi come questi, purtroppo, da quelle parti sono all’ordine del giorno. Per esempio, il Questore Megale che ringrazio, ieri pomeriggio ha sospeso la licenza di un negozio di frutta per 10 giorni in via Padova 135 poiché all’interno dello stesso c’erano diversi cellulari rubati. Sudamericani che bivaccano e si ubriacano, lasciando peraltro tutte le bottiglie di vetro in giro, a qualsiasi ora del giorno e della notte con musica ad alto volume, bande di stranieri che si menano e, come successo nei mesi scorsi, ricorrono all’uso di armi e coltelli. I pattugliamenti intensificati e le stazioni mobili di Forze dell’Ordine, annunciate ieri pomeriggio in Prefettura dal Ministro degli Interni Piantedosi, da queste parti urgono al più presto e servono come il pane. Da via Andrea Costa a via Porpora, dallo stesso piazzale Loreto a via Padova, la zona è totalmente fuori controllo e, in queste zone, la Polizia Locale si è vista solamente due volte in 10 anni, con posti di blocco e controlli vari». Così il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi,Riccardo De Corato.