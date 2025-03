Montecitorio a porte aperte, in Aula la pianista ucraina Danchak Zenoviia e i giovani di Fabbrica

Il Presidente Mollicone: “Da collaborazione con Opera di Roma grande dono per la Camera e per i visitatori”

Il concerto in Aula della pianista ucraina Anna Danchak Zenoviia, e dei giovani musicisti e cantanti del progetto “Fabbrica” dell’Opera di Roma, ha caratterizzato l’edizione di oggi di Montecitorio a porte aperte, inaugurata alle 10, in Piazza Montecitorio, dall’esibizione della Banda musicale dei carabinieri, diretta dal Maestro Vicedirettore Maggiore, Massimiliano Ciafrei. Con la pianista Anna Danchak Zenoviia, anche: Jessica Ricci (soprano), Maria Elena Pepi (mezzosoprano), Irene Zas Martinez (mezzosoprano), Alejo Alvarez Castillo (baritono), Elettra Aurora Pomponio (pianoforte), Maki Hamada (pianoforte), per un repertorio che ha spaziato da Skoryk a Mozart, da Offenbach a Donizetti, da Puccini a Verdi. Il Presidente della Commissione Cultura Federico Mollicone: “Avere qui i giovani talenti di Fabbrica, grazie a un protocollo d’intesa sottoscritto con l’Opera di Roma, teatro lirico del Cerimoniale di Stato, è stato un grande dono per i visitatori e per la Camera”. “L’appuntamento di oggi è il frutto di una unione virtuosa tra due grandi istituzioni nel segno della cultura e del grande melodramma italiano, vanto del nostro Paese”, ha sottolineato Francesco Giambrone, Sovrintendente del Teatro dell’Opera di Roma.