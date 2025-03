MILANO, DUE RAPINE IN POCHI MINUTI AI PAM, DE CORATO(FDI): «ANCORA CRIMINALITA’ STRANIERA PROTAGONISTA

BENE GOVERNO MELONI CON + 15/20% RIMPATRI»

Milano, 02 Marzo 2025 – «Ringrazio la Polizia per aver arrestato ieri due marocchini per tentata rapina in due Pam. Ancora una volta, la malavita straniera è protagonista a Milano. Ricordo che la Questura di Milano, circa un anno e mezzo fa, aveva comunicato che il 96% delle rapine, in città, sono commessi da stranieri. Peraltro, i due uomini arrestati, erano con precedenti e irregolari.

Uno dei due furti è avvenuto al Pam di viale Stelvio, esattamente la zona in cui avevo richiesto qualche settimana fa venisse attuata la ‘zona rossa’, in seguito alle numerose violenze sessuali e molestie avvenute verso alcune ragazze, dopo l’uscita dalla adiacente discoteca. Non bastavano già gli stupri avvenuti in questa zona e la prostituzione cinese che, ricordo, da diversi anni è ben presente e alquanto operativa in viale Stelvio angolo con Carlo Farini, ora si sono aggiunte anche le rapine al supermercato. Non vorrei che dietro a queste rapine, peraltro in due supermercati della stessa catena e a pochi minuti l’una dall’altra, ci sia un’intimidazione da parte dei marocchini nei confronti di questo marchio della grande distribuzione. Per fortuna, il Governo Meloni, sta attuando una soddisfacente politica di rimpatri a tutela dell’intera nazione e gli ultimi dati comunicati dal Viminale sono incoraggianti: +15/20% di rimpatri rispetto agli anni precedenti».

Così il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi,Riccardo De Corato.