Le migliori offerte per la stagione primaverile di Condé Nast Johansens

Immergersi nel lusso con pacchetti su misura pensati per un’esperienza indimenticabile

Una prestigiosa selezione di hotel e spa di lusso consigliati da Condé Nast Johansens celebra l’arrivo della primavera con offerte esclusive, pensate per offrire un perfetto equilibrio tra benessere, relax e raffinate esperienze gourmet. Dalle maestose vette alpine alle affascinanti città storiche, fino alle paradisiache località balneari, ogni destinazione regala soggiorni indimenticabili con trattamenti benessere su misura, cene stellate, attività immersive e servizi personalizzati. Un’occasione unica per vivere la primavera nel massimo del comfort e del lusso.

Questa primavera può trasformarsi in un’esperienza davvero indimenticabile per chi desidera viverla circondato dall’affetto dei propri cari, avvolto nel lusso e nella raffinatezza di un hotel esclusivo. Immaginare di rilassarsi in una spa d’élite, dove ogni dettaglio è pensato per offrire il massimo del benessere, o di trascorrere momenti irripetibili in location riservate, lontano dalla frenesia quotidiana. Dalle cene gourmet in ambienti suggestivi, pensate per stupire anche i palati più esigenti, alle tariffe vantaggiose che rendono il lusso più accessibile, fino a esperienze uniche che lasceranno un segno indelebile nella memoria, ogni proposta è selezionata con cura da esperti del settore, i quali, con il loro occhio attento, scelgono solo il meglio a livello internazionale. Ogni dettaglio è pensato per offrire non solo comfort e lusso, ma anche momenti di pura serenità, in cui la bellezza e il relax si fondono in un’armonia perfetta.

Austria

Park Igls Medical Spa Resort, Tirolo

Pasqua al Park Igls: questa offerta permette di trasformare il periodo di digiuno prima di Pasqua in una pausa rilassante per corpo e mente. Il programma, disponibile dal 13 al 20 aprile 2025, ha un costo di Euro 3.517,00 per sette notti a persona in Camera Doppia Standard (sulla base di doppia occupazione). L’offerta include un esame iniziale, un check-up medico, tre massaggi corpo completi, terapia cranio-sacrale, due impacchi detox, tre sessioni di allenamento mentale di gruppo, tre sessioni di rilassamento in movimento di gruppo e tre sessioni di meditazione serale. Inoltre, il soggiorno consente di partecipare al mercatino di Pasqua di Innsbruck e di gustare una colazione pasquale speciale.

Naturhotel Forsthofgut, Salisburgo

waldSPA Escape: chi soggiorna da 3 a 5 notti in una Nature Room questa primavera può beneficiare della mezza pensione, del late check-out fino alle 18:00, di un rituale Onsen e di un voucher waldSPA da Euro 50,00 per camera (valido per i trattamenti). Il waldSPA si estende su 5.700m² e comprende una palestra di 300m², una sauna sul lago, 5 piscine – tra cui una infinity pool all’aperto con idromassaggio e una Onsen pool – e molto altro.

Der Böglerhof – Pure Nature Spa Resort, Tirolo

Sciare in primavera nell’Alpbachtal con skipass gratuito: chi soggiorna 4 notti riceve uno skipass di 3 giorni per il comprensorio sciistico Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau gratuitamente.

L’offerta include anche un massaggio rilassante per sciatori, un drink di benvenuto, la pensione 3/4 gourmet (colazione a buffet, pranzo leggero e cena gourmet di 5 portate), attività ispirate alla natura e un’esperienza spa pure.nature, a partire da Euro 1.109,00 a persona in camera doppia.

Le Chalet – Luxury Hideaway, Vorarlberg

White Spring al Le Chalet: prenotando una vacanza primaverile tra il 19 marzo e il 22 aprile 2025, si possono vivere splendide esperienze sugli sci e godere delle giornate soleggiate sulle piste innevate dell’Arlberg. L’offerta include skipass per tutta la durata del soggiorno.

ZillergrundRock Luxury Mountain Resort, Tirolo

Giorni di Pasqua Allegri e Colorati: scia con temperature più miti e soleggiate questa Pasqua con un soggiorno allo ZillergrundRock. L’offerta include un voucher da Euro 50,00 per un trattamento nella SkySPA, servizio skipass in hotel (senza fare la fila alla biglietteria), shuttle per sciatori, accesso diretto alla Ski & More ski cellar, pensione gourmet PLUS (colazione a buffet, pranzo, merenda e cena gourmet) e molto altro.

Inghilterra

The Wood Norton, Worcestershire

Spring Into Spring: soggiornare al The Wood Norton a partire da Euro 114,00 a persona.

L’offerta include pernottamento, tè con panna all’arrivo, Euro 35,00 di credito a persona per una cena al ristorante Brasserie, colazione inglese completa e upgrade gratuito in una Camera Main Hall (soggetto a disponibilità).

Sopwell House,

Fuga di Pasqua: le offerte pasquali di Sopwell House includono trattamenti spa di lusso, cene gourmet, colazioni all’inglese e regali speciali di Pasqua a partire da circa Euro 480,00 per notte.

The Capital Hotel, Apartments & Townhouse

Esperienza Cartier Exhibition al The Capital: con l’apertura dell’attesissima mostra Cartier Exhibition al Victoria and Albert Hall, questa offerta permette di soggiornare almeno 2 notti in una Camera Capital e ricevere 2 biglietti per l’esposizione, un cocktail di benvenuto per ogni ospite e colazione all’inglese inclusa ogni mattina.

The Grand Hotel Birmingham

Pernottamento, Colazione e Cena al ristorante Isaac’s: trascorrere una notte e godersi una colazione epica, più Euro 23,00 di credito per ospite da spendere da Isaac’s, che verrà aumentato del 25% dall’hotel.

Italia

Gardena Grödnerhof Hotel & Spa, Dolomiti

Dolomiti Spring Days Long Stay: chi soggiorna 7 notti ne paga solo 6 e può approfittare di skipass e noleggio sci per 6 giorni al prezzo di 5.

Country House Villadorata, Sicilia

Pasqua in Sicilia: questa offerta permette di vivere un weekend di Pasqua indimenticabile per 2 persone presso la Country House Villadorata. Il soggiorno prevede 2 notti con colazione e un pranzo pasquale di 4 portate (bevande escluse) a partire da Euro 814,00 per soggiorno.

Maldive

Reethi Faru Resort, Raa Atollo

Adventure Escape Experience: chi desidera aggiungere un tocco di avventura alla propria primavera può approfittare del pacchetto sport acquatici di Reethi Faru. A soli Euro 46,00 per adulto /Euro 23,00 per bambino, è possibile partecipare a 5 attività: noleggio jet ski, banana boat, tube ride, visita a un’isola locale e gita in catamarano con istruttore.

Spagna

Bahía del Duque, Tenerife

Time For Us al Bahía Wellness Retreat: questa offerta speciale permette di condividere un’esperienza unica con un adulto e un bambino sotto i 14 anni in una suite spa privata. L’esperienza include un massaggio rilassante e un trattamento viso mini al costo di Euro 250,00.

Hong Kong

Lanson Place Causeway Bay

Soggiornare 3 Notti al Prezzo di 2: chi prenota 2 notti consecutive in una Deluxe Residence 1 Bedroom, Grand Deluxe 1 Bedroom o Prestige Suite ricevendo una terza notte gratuita. L’offerta include colazione giornaliera, accesso al Salon Lanson, cocktail serali, dolci artigianali durante la giornata, accesso alla palestra 24 ore su 24 e partecipazione a classi di benessere di gruppo.

