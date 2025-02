Unconventional Event: la rivoluzione degli eventi aziendali nelle strutture Icon Collection

Tre location d’eccezione per trasformare ogni evento in un’esperienza unica

Il concetto di evento aziendale si evolve: non più semplici meeting, ma vere e proprie esperienze immersive che coinvolgono mente e corpo, capaci di stimolare creatività, benessere e spirito di squadra. Dalle riunioni all’aria aperta ai percorsi di team building su misura, ogni evento diventa un’opportunità per rafforzare connessioni e ispirare nuove idee. Le strutture Icon Collection – The Sense Experience Resort, Park Hotel Marinetta e Hotel Botticelli – ridefiniscono l’ospitalità MICE con il programma esclusivo “Unconventional Event”.

Dimenticare i soliti meeting aziendali e scoprire un nuovo modo di fare eventi con Unconventional Event, il concept esclusivo firmato Icon Collection. The Sense Experience Resort, Park Hotel Marinetta e Hotel Botticelli trasformano ogni evento in un’esperienza autentica, tra natura, relax e creatività.

Dalle riunioni all’aperto sulla costa toscana ai momenti di benessere immersi nella natura, fino all’eleganza rinascimentale nel cuore di Firenze, ogni struttura offre una cornice unica per stimolare innovazione e team building.

Scegliere un evento fuori dagli schemi, dove business e lifestyle si incontrano per lasciare un segno indelebile. Benvenuti nell’Unconventional Event.

The Sense Experience Resort: Dove Natura e Innovazione Si Incontrano

Situato nella splendida Maremma Toscana, The Sense Experience Resort è il luogo perfetto per eventi che vogliono uscire dagli schemi. Immerso in un parco di 5 ettari e affacciato sul mare, il resort offre un mix unico di lusso, tecnologia e natura.

Perché scegliere il The Sense per il tuo evento?

Meeting all’aperto e brainstorming immersivi , circondati dal verde e con vista mare, per massimizzare creatività e concentrazione.

, circondati dal verde e con vista mare, per massimizzare creatività e concentrazione. Soluzioni tecnologiche avanzate : Wi-Fi ad alta velocità, impianti audio professionali e videoproiettori di ultima generazione.

: Wi-Fi ad alta velocità, impianti audio professionali e videoproiettori di ultima generazione. Catering e banqueting personalizzati : menù gourmet con ingredienti locali e stagionali, perfetti per ogni occasione.

: menù gourmet con ingredienti locali e stagionali, perfetti per ogni occasione. Attività esperienziali : escursioni, sport acquatici, yoga, wine tasting e cooking class per rendere ogni evento dinamico e coinvolgente.

: escursioni, sport acquatici, yoga, wine tasting e cooking class per rendere ogni evento dinamico e coinvolgente. Struttura eco-friendly: sostenibilità e rispetto per l’ambiente per eventi all’insegna dell’innovazione responsabile.

Park Hotel Marinetta: Il Perfetto Equilibrio tra Business e Relax

A pochi passi dal mare e immerso in una pineta secolare, il Park Hotel Marinetta rappresenta una destinazione ideale per chi desidera unire meeting e benessere in un contesto esclusivo.

Punti di forza dell’Unconventional Event al Park Hotel Marinetta:

Sale meeting modulari e attrezzate per ogni esigenza aziendale.

per ogni esigenza aziendale. Location immersa nella natura per un’atmosfera rigenerante.

per un’atmosfera rigenerante. Benessere e relax : Spa, piscina e percorsi wellness per ricaricare mente e corpo.

: Spa, piscina e percorsi wellness per ricaricare mente e corpo. Cucina d’eccellenza: proposte enogastronomiche che valorizzano i sapori della tradizione toscana.

Hotel Botticelli: L’Eleganza Rinascimentale per Eventi Esclusivi

Nel cuore di Firenze, Hotel Botticelli offre un’ambientazione sofisticata e ricca di fascino storico per eventi esclusivi e di alto profilo. Situato a pochi passi dal Duomo e dalla Galleria dell’Accademia, questa struttura boutique rappresenta una fusione perfetta tra storia e modernità.

Perché scegliere Hotel Botticelli per il tuo evento?

Location storica e raffinata : un ambiente intimo e suggestivo, ideale per meeting riservati e presentazioni di alto livello.

: un ambiente intimo e suggestivo, ideale per meeting riservati e presentazioni di alto livello. Ospitalità esclusiva : un servizio attento e personalizzato per garantire un’esperienza impeccabile.

: un servizio attento e personalizzato per garantire un’esperienza impeccabile. Posizione strategica: immerso nella cultura e nell’arte fiorentina, perfetto per combinare business e leisure.

Scegliere Icon Collection significa trasformare un evento in un’esperienza coinvolgente, dove ogni dettaglio è studiato per sorprendere e lasciare un ricordo indelebile. Dalle sale meeting attrezzate alle attività immersive, ogni evento diventa un viaggio tra natura, benessere, innovazione e storia.

Per chi cerca una location esclusiva per meeting, team building, incentive trips e conferenze, The Sense Experience Resort, Park Hotel Marinetta e Hotel Botticelli sono la scelta perfetta per un evento unconventional e di successo.