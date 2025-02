Al Teatro Palladium ‘Una mosca su Amleto’, un nuovo appuntamento con ‘Shakespeare Encore’

Il 5 marzo, Il Teatro Palladium continua a sperimentare e proporre format performativi innovativi, mettendo in dialogo arti, discipline, mondo accademico e pubblico con “Shakespeare Encore” a cura di Maddalena Pennacchia, docente di letteratura inglese e specialista in studi shakespeariani, presso l’Università Roma Tre: una serie di appuntamenti che, sul palco del teatro della Garbatella, si ispirano al teatro shakespeariano in un viaggio di andata e ritorno tra Italia e Inghilterra. Un viaggio nel tempo e nello spazio per conoscere da vicino, e sotto nuove prospettive, la straordinaria produzione di un autore che ha inventato ’l’umano.

Dopo il primo appuntamento con Loredana Scaramella e il suo Playing Shakespeare, la rassegna prosegue il 5 marzo con una nuova riflessione sul bardo: “Una mosca su Amleto” di e con Edoardo ribatto.

Edoardo Ribatto mette in scena uno studio su Amleto spazzando via tutto ciò che di questo personaggio è diventato fin troppo scontato e ripensandone la storia come un film da raccontare dal vivo.

Il testo, scritto da Ribatto che ne è anche interprete, è composito: c’è la storia di Amleto, con i suoi monologhi celebri, ma anche approfondimenti che esulano dal dramma, sul come e perché Shakespeare l’abbia scritto, come, per esempio, la struggente storia di suo figlio. Ribatto ragiona su quanto la messa in scena elisabettiana fosse in fondo più simile al ”Trono di spade” che alla maggior parte delle sue versioni teatrali attuali, almeno per quanto riguarda le reazioni degli spettatori.

Nel ragionare su Amleto, Ribatto parla di cinema, poesia, letteratura di genere, serie televisive, fantasmi, psicanalisi, e tuttavia, nonostante o forse proprio per le divagazioni, la narrazione segue tenacemente l’Amleto di Shakespeare, girandogli sempre intorno. Come una mosca!

Edoardo Ribatto, genovese, classe 1974. Attore diplomato alla Civica Scuola D’arte Drammatica Paolo Grassi di Milano, dal 1995 ad oggi partecipa ad oltre sessanta produzioni con diversi teatri nazionali fra i quali il Teatro dell’Elfo, Il Teatro stabile di Torino, Il Teatro di Roma, il Piccolo Teatro di Milano, la Biennale di Venezia, Il Teatro LAC di Lugano. Attivo anche in televisione, con la partecipazione a una dozzina di fiction. Nel 2013 debutta con la sua prima regia e il suo primo testo originale: “Io sono il proiettile” (ricevuto favorevolmente ai premi UBU 2014). Seguono i testi “Cavie”, “Play-zen”, “Fare alba”, “Una mosca su Amleto” (pubblicato da Hortus Libri), “Even” e “Hotel Blanco”, di cui è autore, regista, e interprete.

Curata da Maddalena Pennacchia, docente di letteratura inglese presso l’Università Roma Tre, “Shakespeare Encore” nasce dal desiderio di riportare il teatro shakespeariano al centro del dialogo culturale cittadino. “Roma ha bisogno di Shakespeare e di un luogo dove ‘fare Shakespeare’,” afferma Pennacchia. “Questo progetto è un’occasione unica per avvicinare studenti, accademici e pubblico al suo straordinario corpus, esplorando la sua modernità e il suo valore universale. La scelta di ospitare adattamenti dalle opere di Shakespeare è in linea con l’attività dell’Università degli Studi Roma Tre Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere, che nel 2020 ha creato, con la Politeama Srl, un Archivio unico in Italia, dedicato al Gigi Proietti Globe Theatre Silvano Toti che raccoglie la testimonianza di questo esperimento di divulgazione del teatro shakespeariano, voluto e realizzato da Gigi Proietti”.

5 marzo, ore 19.30 – Teatro Palladium

Piazza Bartolomeo Romano, 8, 00154 Roma RM

Biglietti 10 euro, ridotto per studenti.