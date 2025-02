Questura di Caserta: le iniziative di solidarietà della Polizia di Stato e dell’Antica distilleria Petrone

Stamattina, presso la sede dell’Antica distilleria “Petrone” di Mondragone, alla presenza del Questore di Caserta, Andrea Grassi, è stato consegnato, al rappresentante del Fondo assistenza della Polizia di Stato, un assegno contenete la somma ricavata dall’iniziativa di beneficenza abbinata alla vendita dei boxes natalizi a marchio Polizia. L’importo verrà devoluto a beneficio del “Piano Marco Valerio”, rivolto ai figli degli appartenenti alla Polizia di Stato, minori degli anni 18, affetti da patologie ad andamento cronico.

Il Questore ha evidenziato l’importanza delle iniziative di solidarietà, che si esprimono nel motto adottato dalla Polizia di Stato “essercisempre”, sottolineando come la collaborazione tra pubblico e privato sia un modello di riferimento positivo e occasione per evidenziare le eccellenze del territorio, in particolar modo quello casertano, spesso ricordato solo per accezioni negative.

Andrea Petrone, titolare dell’azienda licenziataria del marchio “Polizia di Stato”, nel rendere il contributo al “Piano”, ha espresso soddisfazione nel collaborare all’iniziativa di solidarietà, come segno di vicinanza e sostegno alle famiglie che affrontano quotidianamente difficoltà.

Nell’ambito dell’evento, molto toccante è stata la testimonianza di Luca Ferro, Poliziotto in servizio nella provincia di Caserta, assistito dal “Piano”.

Questa iniziativa si inserisce nell’ambito dell’attività di valorizzazione dei simboli istituzionali promossa dalla Polizia di Stato in partnership con Difesa Servizi SpA, con la volontà di affiancare sempre ai progetti economici iniziative socio-assistenziali.

All’evento hanno partecipato i Dirigenti e Funzionari dell’Ufficio comunicazione istituzionale del Dipartimento della pubblica sicurezza, il Dirigente del Compartimento Polizia Stradale e del Reparto Mobile di Napoli, il Direttore della Scuola Allievi Agenti e della Sezione Polizia Stradale di Caserta.

Ad abbellire la cornice aziendale la Lamborghini Urus della Polizia di Stato, adibita ai servizi di polizia stradale, tra cui il trasporto sanitario urgente di organi e plasma, molto apprezzata anche dalla cittadinanza.