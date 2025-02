Opportunità per il futuro: Il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Quadrini, all’Unicas Orienta Career Day”

Questa mattina, il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini, ha preso parte all’edizione dell’Unicas Orienta Career Day, evento che ha visto la partecipazione di studenti, laureati e numerosi enti alla ricerca di giovani talenti da inserire nel mondo del lavoro.

Durante la giornata, il Presidente ha portato i saluti del Presidente della Provincia, sottolineando l’importanza di eventi come l’Orienta Career Day per la formazione e l’inserimento professionale dei giovani. “Questa giornata rappresenta una grande opportunità per i nostri ragazzi, un’occasione concreta per avvicinarsi al mondo del lavoro, fare rete con le aziende e scoprire le proprie potenzialità professionali”, ha dichiarato il Presidente.

Quadrini ha inoltre espresso apprezzamento per l’“eccellente organizzazione” dell’evento, che ha reso possibile un incontro proficuo tra giovani e imprese. “Un ringraziamento speciale va al Magnifico Rettore, il prof. Marco dell’Isola, e a tutto il corpo docente dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. La loro dedizione e professionalità sono una risorsa fondamentale per la nostra provincia e per l’intero territorio. Oggi, l’Università di Cassino dimostra ancora una volta di essere un punto di riferimento per l’orientamento e la crescita dei giovani.”

Il Presidente ha inoltre ricordato l’importanza di investire in iniziative che favoriscano il raccordo tra formazione e lavoro, un passo necessario per rispondere alle sfide economiche e sociali dei giovani nel territorio ciociaro.

L’Unicas Orienta Career Day, giunto alla sua X edizione, ha rappresentato dunque non solo un’occasione di orientamento, ma anche una conferma dell’impegno dell’Università di Cassino nel garantire opportunità concrete per il futuro delle nuove generazioni.