Il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Quadrini, al VII Congresso della Cisl Fp: ‘Un incontro fondamentale per costruire insieme il futuro del nostro territorio’”

Gianluca Quadrini, Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, durante il VII Congresso della Cisl Fp Frosinone dal titolo “Costruiamo insieme certezza”, ha portato il saluto del Presidente della Provincia, Luca Di Stefano, sottolineando l’importanza di questo incontro per il futuro della nostra comunità.



“Questo congresso è un momento fondamentale di riflessione e di dialogo tra istituzioni, sindacati e lavoratori. Oggi siamo chiamati a costruire un percorso che, partendo dalla certezza dei diritti e delle opportunità, possa garantire un futuro più solido e prospero per tutti. La Cisl Fp Frosinone sta svolgendo un ruolo centrale in questo processo, lavorando senza sosta per difendere i diritti dei lavoratori e promuovere il benessere collettivo”, ha dichiarato il Presidente del Consiglio.



Nel suo intervento, Quadrini ha anche sottolineato come la Provincia di Frosinone, attraverso una cooperazione attiva con i sindacati e le altre forze sociali, continuerà a sostenere progetti che possano rispondere alle sfide del presente e del futuro, garantendo crescita e stabilità per le generazioni a venire.

“La certezza che costruiremo insieme deve essere fondata sulla solidarietà, sull’impegno e sull’unità. È questo lo spirito che ci deve animare, e sono certo che attraverso il confronto e la collaborazione, Frosinone potrà crescere ancora di più. Colgo l’occasione per ringraziare Segretario Generale Cisl Fp Frosinone, Antonio Cuozzo, al Segretario Genarle Cisl, Enrico Capuano, e al reggente Cisl Fp Lazio, Giancarlo Cosentino.”ha concluso il Presidente del Consiglio.

Il congresso si è concluso con la conferma del Segretario Antonio Cuozzo al quale il Presidente del consiglio provincia augura un buon e proficuo lavoro.