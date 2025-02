IL GENERALE DI DIVISIONE UGO CANTONI, COMANDANTE DELLA LEGIONE CARABINIERI “LAZIO”, IN VISITA AL COMANDO PROVINCIALE DI RIETI

Il Generale di Divisione Ugo CANTONI, Comandante della Legione Carabinieri “Lazio”, è stato accolto nella caserma di viale De Juliis dal Comandante Provinciale, Colonnello Valerio MARRA.

L’Alto Ufficiale ha fatto quindi visita all’intera struttura, ivi compresi il poligono di tiro, fiore all’occhiello del presidio Arma reatino, e la Centrale Operativa.

È, poi, seguito l’incontro con gli Ufficiali del Comando Provinciale, i Comandanti dei reparti speciali, una rappresentanza di Marescialli, Brigadieri, Appuntati e Carabinieri, nonché delegazioni dell’Associazione Nazionale Carabinieri e delle Associazioni professionali a carattere sindacale.

Il Generale ha ringraziato i presenti per l’impegno profuso quotidianamente per il mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica e ha invitato tutti i militari a continuare, con il massimo impegno, l’attività di controllo del territorio al fine di garantire i diritti e la sicurezza di tutti i cittadini.

Il Comandante della Legione, successivamente, accompagnato dal Comandante Provinciale e dal Capitano Toni BOCCHINO, ha fatto visita alla Compagnia di Cittaducale e, a seguire, alle Stazioni di Accumoli e Amatrice, reparti particolarmente interessati dal disastroso evento sismico del 2016. Qui ha incontrato i Comandanti delle due Stazioni, Luogotenente Andrea AQUILANI e Maresciallo Capo Francesco SIMEONI, e tutti i Carabinieri impiegati nell’area del cratere che, in ragione del loro impegno e dei servizi perlustrativi antisciacallaggio che svolgono, senza soluzione di continuità, per 24 ore al giorno, costituiscono il presidio di legalità in un‘area in cui sono ancora evidenti le ferite del terremoto.