Bullismo e Cyberbullismo

Quadrini presente all’evento presso IIS San Benedetto di Cassino – “un impegno collettivo per il futuro dei giovani”

Il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini, ha preso parte oggi a un importante evento dedicato alla sensibilizzazione sul bullismo e sul cyberbullismo, tenutosi presso l’IIS San Benedetto di Cassino. Un incontro che ha visto la partecipazione della Dirigente Scolastica, dott.ssa Maria Venuti, l’avv. Antonio La Scala, il Sindaco di Cassino, Enzo Salera, di studenti, educatori e esperti del settore, con l’obiettivo di affrontare un fenomeno che coinvolge sempre più giovani e famiglie nel nostro territorio.

“Il bullismo e il cyberbullismo sono realtà preoccupanti che non possiamo ignorare”, ha dichiarato il Presidente Quadrini, che ha portato il saluto del Presidente della Provincia di Frosinone, Luca Di Stefano. “Ogni giorno, centinaia di giovani in Italia e nel mondo sono vittime di atti di violenza psicologica e fisica, spesso amplificati dalle piattaforme online. È nostro dovere, come istituzioni, genitori e cittadini, unirci per contrastare questa piaga e creare un ambiente sicuro e rispettoso per i nostri ragazzi.”

L’evento, organizzato dall scuola e per questo ringraziamo la dirigente prof.ssa Maria Venuti per la perfetta organizzazione e per la sensibilità dimostrata verso un tema che ha offerto un’importante occasione di confronto con i rapazzi. Sono stati esplorati gli aspetti psicologici del bullismo, le sue conseguenze sul benessere dei giovani e le modalità per prevenire e contrastare tale fenomeno.

“Questi eventi sono fondamentali per creare consapevolezza e sensibilizzare la comunità”, ha continuato il Presidente. “La Provincia di Frosinone è fortemente impegnata nella promozione di iniziative di educazione alla legalità e al rispetto reciproco, per costruire una società più solidale. Non possiamo permettere che il bullismo e il cyberbullismo minaccino la serenità dei nostri giovani e il loro diritto a crescere in un ambiente positivo.”

Il Presidente ha sottolineato l’importanza di educare le nuove generazioni a un uso consapevole delle tecnologie e ha ribadito l’impegno della Provincia nel supportare progetti che promuovano la cultura del rispetto e dell’inclusione.

L’incontro si è concluso con un appello a una maggiore collaborazione tra istituzioni, scuole e famiglie per contrastare in maniera concreta il bullismo e il cyberbullismo, unendo le forze per la crescita sana e sicura dei nostri ragazzi.