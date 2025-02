Sinergia e talento al femminile: Maria Lauria racconta il successo del team di Space Hotels

Quando la forza del gruppo trasforma una squadra in una famiglia professionale

Con oltre 25 anni di esperienza come una delle tre responsabili del Database Office di Space Hotels, Maria Lauria incarna l’equilibrio ideale tra competenza tecnica, visione strategica e una profonda sensibilità umana. Il suo ruolo va ben oltre la semplice gestione di dati e sistemi: Maria è un punto di riferimento per l’efficienza operativa e il consolidamento delle relazioni umane all’interno del gruppo. In un’intervista interessante, Maria Lauria svela i principali fattori che hanno reso possibile una collaborazione così duratura e il successo di Space Hotels.

Nel suo ruolo, Maria Lauria gestisce insieme alle sue colleghe una realtà dinamica e complessa, in cui la tecnologia all’avanguardia incontra l’importanza dei rapporti umani. “Il fatto di essere tutte donne e di lavorare insieme da anni ci ha permesso di creare una complicità straordinaria,” racconta Maria Lauria. “È come far parte di una squadra sportiva: ognuna di noi ha il proprio ruolo, ma tutte condividiamo lo stesso obiettivo. Questo spirito di squadra ci ha aiutato a superare momenti difficili e a celebrare i successi come un’unica grande famiglia.”

Il lavoro di Maria Lauria, che si concentra sulla gestione di un database complesso per un gruppo alberghiero in continua evoluzione, richiede il giusto equilibrio tra tecnologia e relazioni umane. “Nonostante utilizziamo software sofisticati e strumenti tecnologici avanzati, Space Hotels ha sempre dato priorità ai rapporti umani,” spiega. “Credo fermamente che un approccio sereno e una comunicazione aperta siano le basi per raggiungere qualsiasi obiettivo e, soprattutto, per costruire relazioni di fiducia a lungo termine con clienti, partner e colleghi.”

Negli anni, Maria ha avuto un ruolo chiave nell’implementazione di innovazioni che hanno migliorato l’efficienza del gruppo. “Abbiamo affrontato molte sfide tecnologiche, passando attraverso diversi sistemi informatici per garantire un servizio sempre al passo con i tempi,” ricorda. “Ma quello che mi rende più orgogliosa è che, nonostante i cambiamenti, non abbiamo mai perso il nostro tratto distintivo: l’attenzione verso le persone.”

Un elemento caratteristico di Space Hotels è il valore attribuito all’accoglienza, non solo verso gli ospiti ma anche all’interno del team. “L’accoglienza è il nostro pilastro fondamentale,” sottolinea Maria Lauria. “Riguarda il modo in cui trattiamo gli ospiti, i nostri fornitori e, soprattutto, i nostri colleghi. Questo crea un ambiente di lavoro armonioso, che ci permette di affrontare ogni sfida con serenità e determinazione.”

La sua visione per il futuro riflette la capacità di adattarsi ai cambiamenti del settore alberghiero, Maria Lauria evidenzia il ruolo crescente dei social media nel settore alberghiero. “Oggi i social influenzano profondamente le scelte dei viaggiatori,” afferma. “Space Hotels ha colto questa opportunità, integrando la sua presenza online per dialogare con un pubblico sempre più ampio e attento alle tendenze.“

Maria Lauria rappresenta un esempio di dedizione e professionalità, dimostrando come una carriera al femminile possa essere un’opportunità di crescita personale e collettiva. Evidenziando, inoltre, come obiettivi lavorativi e sensibilità possano coesistere per generare risultati straordinari. Space Hotels, con il suo approccio unico, continua a essere un punto di riferimento per eccellenza e innovazione nel settore alberghiero.