Album e Tour per Nicola Ferrari

AGAIN è il primo album di Nicola Ferrari, un progetto di 12 inediti disponibile anche in cd fisico e vinile (con 2 bonus tracks). Wings of fire è il nuovo singolo estratto dal disco, distribuito online da Virgin Music Group,un brano pop rock che rappresenta in pieno lo stile del cantautore e musicista sassolese.

E’ la canzone che meglio rappresenta ciò che la musica può fare -spiega l’artista- ovvero darci una sorta di libertà di esprimere i nostri sogni e i nostri desideri. Il testo ha una dimensione onirica che consente di pensare a una condizione ideale.

Wings of fire (IMC Produzioni Musicali-Radio Rossa Management) è firmata da Nicola Ferrari sia per il testo che la musica e l’arrangiamento è a cura di Francesco Mignogna. Nel video, girato presso il Motor Valley di Maranello (Mo) per la regia di Simone Gazzola, il protagonista attraversa un mondo monocromatico di paesaggi metafisici, dove geometrie perfette e natura primitiva scorrono sul suo corpo, simboleggiando un viaggio interiore tra razionalità e caos. Il tempo fluisce in modo irregolare: vento, onde e fumo rispondono alle sue emozioni, rallentando o deformando lo spazio. Anche nell’apparente immobilità, il cambiamento è inarrestabile. (Produzione and location Discromie – Creative direction and Illustrations Luca Scacchetti – Art Direction and Photography Elodie Cavallaro – Assistant Sara Fabbiani).

Tracklist album:

1 FALLING STAR

2 FOREVER THERE

3 BEFORE TOMORROW

4 GLIMMER OF LIGHT

5 STAND HERE FOR YOU

6 I’M WAITING

7 WINGS OF FIRE

8 WHAT YOU NEED

9 HER REVENGE

10 TAKE BACK YOUR LIFE

11 ROCK ‘N ROLL TOWN

12 PER TUTTO IL TEMPO CHE RESTA

Il Tour promozionale (date in aggiornamento sulle pagine social dell’artista) è partito al Lowengrude di Modena l’8 febbraio, per poi proseguire il 12/02 al Sottocoperta di Sanremo, il 15/02 a Grado (Go) in apertura ai Meganoidi, il 12 marzo al Tamburine Club di Seregno (Mb), il 22 marzo a Rubiera (Re) ed il 28 aprile al Teatro Storchi di Modena.

