La scelta consapevole della donazione di organi

Olevano Romano, Viti: “Desideriamo sensibilizzare la nostra comunità su questo delicato tema”

La donazione di organi è certamente un gesto di solidarietà, ma è anche, e soprattutto, una scelta che ogni cittadino in piena consapevolezza può fare. La scelta “consapevole” di effettuare in vita la propria dichiarazione di volontà, secondo quanto previsto dalla legge, si traduce in un processo a tutela del donatore e del ricevente. È giusto dare a tutti gli strumenti per sapere cos’è la donazione e l’importanza di tale gesto, per permettere una scelta volontaria, cosciente e serena. Per sensibilizzare l’opinione pubblica su questo delicato tema è previsto per domenica 9 marzo alle ore 17:30 presso Spazio Olevano (ex cinema Smeraldo) un concerto da due solisti di orchestra Flavio Troiani (oboe) e Francesco Proietti (clarinetto) “Con questa iniziativa –sottolinea il Vice Sindaco Silvia Viti- desideriamo sensibilizzare la nostra comunità sul delicato tema della donazione degli organi. “”Le malattie che sopraggiungono all’improvviso costringono a interrompere progetti, a rallentare il corso della vita e a rinunciare a molte cose””. Queste le parole di Francesco Proietti che con questo concerto vuole celebrare la bellezza della vita, dimostrando che la malattia non può soffocare il coraggio e la forza di volontà di superare i propri limiti”.