Filca e Cisl di Frosinone organizzano il XIII Congresso Provinciale

Presente anche Gianluca Quadrini che sottolinea come l’evento invita a riflettere sulle sfide future, creando un ponte tra il passato, il presente e il futuro del settore.

Il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini, ha preso parte questa mattina al XIII Congresso Provinciale degli Edili, organizzato dalla Filca Cisl di Frosinone. L’evento, che si è svolto presso l’Auditorium della Cassa Edile, “La Casa degli Edili”, ha rappresentato un’importante occasione di confronto e di analisi per il futuro del settore delle costruzioni nella nostra provincia.

Nel corso del congresso, il Presidente del Consiglio Provinciale ha portato i saluti del Presidente della Provincia, Luca Di Stefano, ribadendo l’importanza di questo appuntamento come momento di democrazia e partecipazione. “Il settore edilizio è da sempre uno dei pilastri fondamentali per lo sviluppo economico e sociale della nostra provincia. Oggi più che mai è necessario un dialogo costante tra le istituzioni, le organizzazioni sindacali e le forze produttive del nostro territorio. Solo attraverso la cooperazione e il confronto possiamo tracciare insieme le linee guida per il futuro della nostra comunità e dell’economia locale,” ha dichiarato il Presidente del Consiglio Provinciale.

Il congresso ha visto la partecipazione di un’ampia e qualificata platea di relatori e partecipanti: lavoratori, delegati, dirigenti sindacali, esponenti delle associazioni di categoria, rappresentanti delle istituzioni e del mondo economico e imprenditoriale. La presenza di queste figure istituzionali è stata fondamentale per un confronto aperto e costruttivo sulle sfide e le opportunità che attendono il settore edilizio e produttivo della provincia di Frosinone.

Nel suo intervento, il Presidente del Consiglio Provinciale ha anche voluto ringraziare il segretario generale Giustino Gatti per l’invito e per l’organizzazione di un evento così rilevante e rinnovare i complimenti per la sua rielezione a segretario. “I miei più sentiti ringraziamenti a Giustino Gatti al quale rinnovo i miei complimenti per la rielezione a segretario provinciale. La sua azione, volta alla tutela e alla crescita del territorio lo ha contraddistinto in tutto questo tempo, testimoniata anche dalla eccezionale mattinata alla quale sono onorato di aver preso parte. Un evento che non solo celebra i successi raggiunti, ma che ci invita a riflettere sulle sfide future, creando un ponte tra il passato, il presente e il futuro del settore,” ha aggiunto.

Il congresso si è concluso con un approfondito dibattito sulle prospettive future del settore, con particolare attenzione agli investimenti in infrastrutture e alla sostenibilità, temi centrali per lo sviluppo e la crescita del territorio.