CASA, VINTO RICORSO CONTRO REGIONE LOMBARDIA-COMUNE MILANO, DE CORATO(FDI): «SENTENZA IRRICEVIBILE CHE FAVORIRA’ IMMIGRATI

PRESENTERO’ INTERROGAZIONE A NORDIO»!

Milano, 22 Febbraio 2025 – «Il ricorso che il Tribunale di Milano ha accolto contro Comune e Regione Lombardia, infliggendo a quest’ultima anche una multa, per quanto concerne l’assegnazione di alloggi popolari, è un’altra sentenza irricevibile e assurda da parte della Magistratura. Grazie ad essa, infatti, d’ora in poi nell’assegnazione degli alloggi comunali dovrà prevalere il bisogno della persona richiedente e non l’anzianità di residenza della stessa. Così facendo, però, ne avranno notevoli vantaggi tutti quegli abusivi e immigrati che, spesso e volentieri, non destano in situazioni particolarmente bisognose. Al contrario, invece, ci sono per esempio migliaia di famiglie italiane che hanno già fatto richiesta di alloggi popolari da diverso tempo e sono regolarmente nelle graduatorie di Aler e Mm, ma prossimamente verranno scavalcate a causa di questa assurda e incredibile sentenza. Riguardo a questa sentenza del Tribunale di Milano, presenterò interrogazione parlamentare in aula alla Camera all’attenzione del Ministro della Giustizia Carlo Nordio».

Così l’On. di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi, Riccardo De Corato.