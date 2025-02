Il nuovo Presidente di Fare Verde, Giambattista Martino. “Impegna la città di Frosinone, verso la sostenibilità e la tutela ambientale” Gianluca Quadrini augura buon lavoro al nuovo Presidente

Frosinone, oggi più che mai, è un simbolo delle sfide ambientali che il nostro Paese si trova ad affrontare. La città, infatti, è conosciuta come una delle più inquinate d’Italia, con gravi ripercussioni sull’intero ecosistema. È proprio in questo contesto che si inserisce la figura di Giambattista Martino, medico di famiglia, consigliere comunale e attivista da sempre impegnato nella lotta per la tutela ambientale, che oggi assume un ruolo fondamentale per il futuro della nostra città.

Il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini, esprime i suoi più sentiti auguri di buon lavoro al Dott. Martino, recentemente eletto presidente di Fare Verde Città di Frosinone dall’assemblea degli iscritti. “Con la sua grande esperienza professionale e il suo impegno civico, il dott. Martino rappresenta un esempio di dedizione e passione per il miglioramento delle condizioni ambientali e della qualità della vita nella città di Frosinone. I miei più sentiti complimenti a tutta la squadra e a tutti gli altri eletti che con il loro impegno contribuiranno al benessere della città.”

“Il suo programma – continua Quadrini – è una vera e propria speranza per una città che merita di vivere in un ambiente più sano e vivibile.”

Il Presidente del Consiglio esprime la propria fiducia nel nuovo presidente di Fare Verde, augurandogli un proficuo lavoro, convinto che grazie alla sua esperienza e al suo spirito di servizio la città avrà l’opportunità di intraprendere un percorso di trasformazione ecologica che porterà beneficio a tutti. “Auguro a lui e a Fare Verde tutto il successo possibile, certo che il suo impegno sarà un faro per una nuova era di consapevolezza e responsabilità per il nostro territorio.”