Dal Sangue Versato al Sangue Donato, l’auto QS15 della scorta del giudice Falcone fa tappa a Piombino

Avvicinare i giovani ai temi della legalità e della solidarietà: sensibilizzarli sull’importanza, prima ancora che sulla necessità, di valori fondamentali della società come il rispetto delle regole e la cultura della donazione del sangue.

DonatoriNati e QS15 di concerto con il Comune di Piombino hanno organizzato un’iniziativa per coinvolgere, cittadini, studenti e istituzioni a tutto campo.

A Piombino sarà presente per la prima volta la Teca con la Qs15, l’auto di scorta del giudice Falcone che nel maggio del 1992 venne fatta esplodere per mano della mafia. A bordo della Fiat Croma viaggiavano gli agenti della scorta Rocco Dicillo, Vito Schifani ed Antonio Montinaro.

Il 24 febbraio alle ore 9 in Piazza Dante ,lo svelamento della Teca (che sarà presente fino alle 17.00)alla presenza delle massime autorità militari e civili, a seguire il saluto del sindaco Francesco Ferrari e del prefetto Giancarlo Dionisi.

Grande attesa per l’iniziativa con gli studenti della cittadina che alle 10 al Teatro Metropolitan incontreranno Tina Montinaro, moglie del capo-scorta di Falcone, Antonio Montinaro, il Presidente dell’’associazione DonatoriNati Claudio Saltari.

Una tappa importante che sottolinea la sinergia tra Istituzioni, cittadini, studenti e associazioni, insieme per ricordare a tutti il sacrificio di uomini e donne dello Stato caduti sotto i colpi della mafia.

“Siamo onorati dall’arrivo nella nostra città della teca dell’auto Qs15 – dichiarano il sindaco Francesco Ferrari, l’assessore all’Istruzione Simona Cresci e l’assessore alla Sicurezza e Sociale Vittorio Ceccarelli – , che ci offre una straordinaria occasione per essere a faccia a faccia con uno degli episodi insieme più tragici e di massimo valore civile del nostro Paese. Sarà un’occasione profondamente toccante per sentirci cittadini consapevoli, testimoni dei valori della legalità e – insieme – della solidarietà, grazie all’importante contributo dell’associazione per la donazione del sangue della Polizia di Stato, DonatoriNati. Un profondo grazie a DonatoriNati, a Tina Montinaro e all’associazione QS15 per averci offerto questa opportunità, tra l’altro solitamente riservata ai soli capoluoghi di provincia. Poichè la Teca rimarrà in piazza Dante nell’arco della giornata invitiamo tutti i cittadini che ne abbiano la possibilità a visitarla: si tratta di un tema che tocca da vicino tutti noi.”

“La presenza della Quarto Savona Quindici e di DonatoriNati tra i giovani, tra la gente testimonia che la nostra attività di sensibilizzazione è un aspetto fondamentale della nostra società. Condurre una vita all’insegna di azioni legali e solidali, come la donazione del sangue significa essere pronti ad affrontare il mondo nella consapevolezza che nulla avremo da rimproverarci, perché sempre pronti a fare la cosa giusta”- afferma PierLuciano Mennonna Presidente DonatoriNati Toscana.

“Memoria e Solidarietà hanno un unico obiettivo: la legalità” – afferma Claudio Saltari, Presidente Nazionale DonatoriNati – . La nostra mission in linea con quella di Polizia e Vigili del Fuoco è quella di Esserci Sempre e promuovere la cultura della donazione del sangue e della legalità, affinché i giovani seguano il nostro esempio e si sentano sempre più coinvolti”.

“Non voltiamoci mai dall’altra parte. Se ci prendiamo cura dell’altro non ci sarà più nessuno che rimarrà indietro nel momento del bisogno”- afferma Tina Montinaro, Presidente della QS15.