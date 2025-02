CONTINUANO I FESTEGGIAMENTI DEL CARNEVALE DI FARA IN SABINA: DOMANI E DOMENICA TAPPA A CANNETO E TALOCCI

Sabato 22 si terrà la 55esima edizione del “Carnevale dei bambini” e domenica 23 si svolgerà la 38esima edizione del “Carnevale Talocciano”

Dopo il successo del primo appuntamento a Corese Terra, con il “Carnevale Coresano” che ha animato tutta la frazione tra balli e maschere, continuano i festeggiamenti del Carnevale di Fara in Sabina. Il secondo evento in programma è infatti previsto per domani, sabato 22 febbraio, a Canneto. Qui, a partire dalle ore 14:00, si svolgerà la 55esima edizione del “Carnevale dei bambini”, un evento di grande importanza per tutto il territorio organizzato dall’associazione Pro Canneto. La festa inizierà con la sfilata del carro allegorico e dei gruppi in maschera partendo dal rione Montecavallo fino ad arrivare in piazza Luigi Pacieri. I bambini presenti saranno i veri protagonisti: potranno infatti divertirsi grazie a numerose attività di intrattenimento tra cui baby dance, giochi, sculture di palloncini e dolci. Alle ore 17:00 invece si terrà il tradizionale ballo della Pantasima. che verrà poi incendiata per chiudere la giornata di festeggiamenti. Durante l’evento verranno offerti a tutti i presenti, grandi e piccoli, dolci di carnevale e vin brulé.

La festa proseguirà poi il giorno dopo, domenica 23 febbraio, a Talocci con la 38esima edizione del “Carnevale Talocciano”. L’appuntamento è in piazza Mazzini dove, a partire dalle ore 11:00, si svolgeranno diverse attività tra cui la Mostra del Carnevale Talocciano a ingresso gratuito (un progetto per la memoria collettiva, un omaggio alla storia della manifestazione tra video, immagini d’archivio, scatti inediti, bozzetti dei disegni dei carri e tanto altro) e uno spazio per l’animazione per bambini tra cui trucca bimbi, bolle giganti e giocolieri. Alle 12:00, presso il parco Fonte Pesole, è invece prevista l’apertura dello stand gastronomico, e dalle 14:00 inizierà l’attesissima sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati. L’evento, organizzato dall’associazione Pro Talocci, è sinonimo di tradizione, allegria e amore per la comunità: si tratta infatti di una storica tradizione che, nonostante il tempo e i cambiamenti, resiste e anzi si rafforza grazie alla solida unione di diversi cittadini.

Un programma dunque ricco di eventi, organizzato e promosso dal Comune di Fara in Sabina con la collaborazione di diverse realtà del territorio tra cui la Pro Loco di Fara in Sabina aps, di cui il sindaco Roberta Cuneo si ritiene ampiamente entusiasta: “Per il secondo anno consecutivo – commenta Cuneo – torna il Carnevale Comunale. Quella del Carnevale è una festività che affonda le sue radici nella storia e nelle tradizioni del nostro territorio. È un progetto che portiamo avanti da oltre due anni grazie alla preziosa collaborazione della Pro Loco di Fara in Sabina, con l’obiettivo di promuovere eventi capaci di unire e coinvolgere tutte le frazioni del nostro meraviglioso territorio. Vogliamo – sottolinea – che il Carnevale sia una festa che attraversi le generazioni, regalando momenti di allegria ai più piccoli e valorizzando il prezioso contributo delle generazioni più vissute, testimoni delle tradizioni delle nostra terra”.

Informazioni utili

La seconda edizione della mostra dedicata ai 38 anni del Carnevale Talocciano è un punto di riferimento per la cultura popolare della Sabina, un omaggio alla storia della manifestazione e un’importante occasione per costruire un archivio digitale della memoria collettiva, nonché per rafforzare il simbolo che accompagna il Carnevale: Pico, il Picchio Verde. Si tratta della mascotte ufficiale del Carnevale Talocciano, unomaggio alla natura e all’identità del territorio sabino. Il picchio verde è un animale simbolico del Centro Italia, e rappresenta resilienza, radici e vitalità: valori che incarnano perfettamente lo spirito carnevalesco. L’associazione Pro Talocci, che organizza il carnevale, lancia un’importante “call to action” rivolta a tutti i cittadini: “Stiamo costruendo un archivio digitale del Carnevale Talocciano, raccogliendo foto, documenti, racconti e materiali che possano restituire la storia di questa manifestazione a tutta la comunità. Il Carnevale appartiene a tutti – continua la Pro Talocci – ed è fondamentale preservarne la storia per le generazioni future. Chiediamo a chiunque abbia foto, articoli di giornale, video o ricordi legati al Carnevale di condividerli con noi. Questa mostra è solo l’inizio: nei prossimi anni l’archivio sarà arricchito con interviste e contributi video inediti, attualmente in fase di lavorazione. Chiunque voglia contribuire al nostro archivio digitale, può portare con sé il materiale oppure inviarlo a carnevaletalocciano@gmail.com”.