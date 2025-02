“C’erano una volta gli oggetti”, diventa una mostra interattiva la serie amatissima dai bambini per la prima volta dal vivo al Talenti Village

dal 22 febbraio al 4 marzo 2025

Alzi la mano chi non ha mai visto “Esplorando il corpo umano” e “C’era un volta l’uomo”? Le due serie animate sono entrate nel cuore degli spettatori, e non solo dei più piccini, grazie alla tv che le ha trasmesse a partire dagli anni ’90 e, più recentemente, grazie alla piattaforma YouTube, che con il canale “C’era una volta…Hello Maestro” ha iniziato a conquistare anche la generazione dei Millenials. Ed è sull’onda di questi successi senza tempo che l’indimenticabile saggio dalla lunga barba bianca dal 2024 è tornato a raccontare un nuovo ciclo della saga: “Cerano una volta gli oggetti”, creata come le precedenti da Albert Barillé e pronta a sbarcare per la prima volta dal vivo, al Talenti Village, in via Niccodemi 99, dal 22 febbraio al 4 marzo 2025. Il Centro Commerciale ospiterà un’originalissima mostra, destinata ai bambini delle scuole primarie del territorio (e anche ai visitatori nel fine settimana) che porterà i più giovani a scoprire la bellezza, la storia, l’utilità, le curiosità degli oggetti che accompagnano la nostra vita quotidiana. Il tutto sarà accompagnato da una sezione didattica e una ludica con i quiz e l’avatar di Hello Maestro.Si scoprirà, ad esempio, che il primo padre della lampadina fu l’inventore britannico Joseph Wilson Swan, ma la perfezione di quest’oggetto essenziale arriva a noi grazie all’americano Thomas Edison. Oggetti, volti e storie ma anche un percorso educazionale alla scoperta della sostenibilità come nel caso della lampadina che permetterà di porre l’accento sull’importanza del risparmio energetico. Il viaggio tra gli oggetti al Talenti Village, punto di riferimento ideale per il quartiere grazie anche al look rinnovato e al ricco cartellone di eventi adatti a tutte le età, proseguirà fino al Carnevale, che sarà caratterizzato da sfilate di maschere guidate dal character di Hello Maestro e un gran finale: una festa a tema per sprigionare la fantasia e ritrovarsi per condividere la bellezza del divertimento sano e in sicurezza.