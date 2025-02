Apre a Lisbona il MACAM, primo Hotel-Museo a 5 stelle d’Europa

È il nuovo progetto che unisce arte ed ospitalità nella vibrante capitale portoghese

Realizzato grazie alla lungimiranza dell’imprenditore e collezionista d’arte Armando Martins, il Macam verrà inaugurato il prossimo 22 marzo e promette di diventare un punto di riferimento sia per il mondo dell’arte che per quello dell’accoglienza. Si tratta infatti di una realizzazione che ha visto ristrutturato lo storico Palacio Condes da Ribeira Grande, ricavando sia un hotel di charme che uno spazio espositivo di 2000 metri quadrati dove si possono ammirare le opere d’arte della collezione privata Martins. Sono assicurati nomi di spicco internazionali come Marina Abramovic ed Olafur Elassion, ma anche artisti portoghesi del calibro di Maria Ana Vasco Cosa, che ha firmato la facciata dell’ala nuova con una serie di piastrelle tridimensionali. Per chi cerca anche altre esperienze di soggiorno al centro di Lisbona può continuare a meravigliarsi negli Heritage Hotels, dimore di charme originate in piccoli palazzi d’epoca e gestite da famiglie locali, che fanno dell’accoglienza e degli ambienti intimi ed amichevoli il fiore all’occhiello della catena comprendente cinque alberghi.

La capitale portoghese non smette mai di stupire e si arricchisce di un nuovo gioiello che vede il connubio perfetto tra arte ed alta hotellerie. E’ prevista infatti per il 22 marzo 2025 l’apertura del Macam, Museu de Arte Contemporanea Armando Martins, un inedito concept combinato, unico in Europa nel suo genere. Si tratta di una struttura voluta dal collezionista ed imprenditore appassionato d’arte Armando Martins, situata nello storico Palácio Condes da Ribeira Grande, tra i quartieri culturali e trendy di Alcantara e Belem. Esteso su 13 mila metri quadrati di cui 2000 di spazio espositivo, il Macam ospita oltre 600 opere e 64 camere per un’esperienza esclusiva a tutto tondo. La realizzazione si deve ad un progetto condotto dallo studio di architettura locale MetroUrbe, che ha saputo mantenere inalterate le caratteristiche storiche della dimora settecentesca in cui è originato. Particolare è la facciata della nuova ala, rivestita da una serie di piastrelle tridimensionali dell’artista e ceramista portoghese Maria Ana Vasco Cosa, un’opera d’arte di per sé che strizza l’occhio alla prestigiosa tradizione produttiva portoghese. La collezione del MACAM presenta opere d’arte moderna e contemporanea di artisti portoghesi e internazionali. Il primo Art Museum a 5 stelle in Europa mira a diventare un’istituzione di riferimento nel panorama artistico internazionale, ponendo i riflettori sia sul patrimonio portoghese che su quello mondiale, in un dialogo globale che nel tempo diventerà sempre più dinamico, come afferma la direttrice Adelaide Ginga nel descrivere le caratteristiche di questo importante progetto divenuto realtà.

Realtà che rappresenta il culmine della visione di Armando Martins, mente brillante che fin da ragazzo ha coltivato una passione per l’arte: non è un caso che sia stata scelta la data del 22 marzo, giorno in cui, nel 1974, acquistava la sua prima opera. Oggi la sua collezione personale comprende più di 600 opere dalla fine del XIX secolo ai giorni nostri, ammirabili al Macam come fiore all’occhiello. Il messaggio che Martins desidera condividere maggiormente è quello dell’accessibilità all’arte da parte di tutti: chi viene a Lisbona può ammirare opere meravigliose immergendosi in un mondo culturale ed architettonico sospeso nel tempo. Ecco, dunque, riunite in un solo luogo i capolavori dei principali artisti portoghesi in una sezione e quelli dei prestigiosi nomi internazionali nell’altra, per un’esperienza pronta ad incantare anche il visitatore più esigente. La prima sezione comprende l’arte portoghese fino alla fine degli Anni Ottanta: questo gruppo inizia alla fine del XIX secolo con opere di naturalismo, prosegue attraverso le avanguardie del primo Novecento, con le diverse generazioni del Modernismo, e si estende fino alla fine degli anni Ottanta. Riunisce diversi capolavori e i principali artisti di questi periodi, vale a dire José Malhoa, Almada Negreiros, Amadeu de Souza-Cardoso, Eduardo Viana, Guilherme Santa-Rita, António Dacosta, Vieira da Silva, José de Guimarães, Costa Pinheiro, Júlio Pomar, Lourdes Castro, Nikias Skapinakis, René Bértholo, Joaquim Rodrigo, Ângelo de Sousa, Eduardo Nery, Nadir Afonso, Júlião Sarmento, Paula Rego, Helena Almeida, Pedro Cabrita Reis e molti altri. La seconda sezione comprende l’arte portoghese e internazionale dal 1980 ad oggi: oltre alle opere di rinomati artisti portoghesi, sono esposti pezzi di nomi internazionali quali Daniel Buren, Marina Abramović, Thomas Struth, Elmgreen & Dragset, Thomas Ruff, Olafur Eliasson, Albert Oehlen, John Baldessari, Rirkrit Tiravanija, Ernesto Neto, Liam Gillick, Isa Genzken, Dan Graham e Vik Muniz. Complessivamente nella collezione, che viene costantemente aggiornata, sono rappresentati più di 280 artisti, oltre a vari gruppi autoriali e raggruppamenti tematici.

Le opere della collezione vanno ad arricchire anche l’hotel, che offre in ogni camera un’esperienza artistica ed alberghiera di lusso: si può infatti ammirare la collezione d’arte sparsa tra i corridoi, le camere, le terrazze e gli ambienti comuni. Ad ampliare l’offerta anche un ristorante, una caffetteria, un auditorium, un negozio con edizioni esclusive e la cappella sconsacrata risalente al XVIII secolo, oggi diventata un bar artistico. Eventi culturali, spettacoli di musica dal vivo, lettura di poesie e sessioni di letteratura hanno trovato a Lisbona una nuova sede di tutto rispetto, che permette di respirare a pieno la magia dell’arte a 360°.

Quando si ha voglia di continuare a vivere esperienze da sogno non necessariamente scegliendo il Macam anche per il soggiorno, una buona alternativa sono gli Heritage Hotels, alberghi di charme dislocati nel centro storico di Lisbona che assicurano un’atmosfera speciale. A renderli unici, infatti, sono gli ambienti intimi che coniugano alla perfezione tradizione e modernità in una miscela perfetta. L’ospite viene trasportato in altri tempi in questi gioielli dell’accoglienza originati in piccoli palazzi o dimore storiche, perché sono gestiti da famiglie portoghesi che ne sono proprietari e questo garantisce un’accoglienza tale da sentirsi proprio come a casa di amici. Perché Lisbona è una città accogliente sempre, ma quando si parla di soggiorno e attrazioni culturali sa davvero offrire il meglio di sé.