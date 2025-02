NAS CARABINIERI DI VITERBO: CONTROLLI AMBITO RISTORAZIONE     

I Carabinieri del NAS di Viterbo, nell’ambito della vigilanza in corso in questo periodo negli esercizi di somministrazione, hanno svolto dei mirati controlli presso i ristoranti nelle province di Rieti e Viterbo.

In particolare, presso un ristorante situato nel comune di Rieti in collaborazione con personale dell’ASL di Rieti sono state riscontrate gravi carenze igienico sanitarie a seguito delle quali è stata disposta dalle competenti autorità sanitarie la chiusura del deposito delle derrate alimentari.

Nella medesima attività venivano rinvenuti e posti sotto sequestro kg 120 di alimenti vari, in particolare di prodotti carnei freschi che presentavano inizio di processo di putrefazione e preparati alimentari congelati, in parte non tracciati ed altri con la data di scadenza e Termine Minimo di Conservazione superati. Per le “non conformità” emerse, i militari del NAS di Viterbo hanno contestato sanzioni penali ed anche amministrative per un importo complessivo di 3000 euro.

Continua è l’attività di monitoraggio che viene svolta dai Nas Carabinieri in tutto il territorio nazionale, finalizzata al rispetto della normativa a tutela del cittadino.