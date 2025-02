Subiaco, Ridimensionati i festeggiamenti, per rispetto alla memoria del Sindaco Petrini

La prematura scomparsa del Sindaco di Subiaco Domenico Petrini, ha creato un grande vuoto nella comunità sublacense, con inevitabili riflessi, nelle varie manifestazioni ed eventi , con al centro Subiaco ed il territorio. In relazione ai prossimi festeggiamenti per le celebrazioni Benedettini, una nota congiunta delle città di Norcia, Subiaco e Cassino, esprimono tale stato. “Con profondo dolore, le Città di Norcia, Subiaco e Cassino gemellate nel nome di San Benedetto, -si legge nella nota- annunciano che le Celebrazioni Benedettine 2025 si svolgeranno in tono sommesso a causa della recente e prematura scomparsa del Sindaco della Città di Subiaco, Domenico Petrini, avvenuta lo scorso 22 gennaio. La sua dipartita lascia un vuoto incolmabile nei cuori di tutte le comunità unite, nel nome del Patrono d’Europa, da un sentimento di affratellamento che, in queste circostanze, assume un senso di reciproca vicinanza. In segno di rispetto e per onorare la sua memoria, le attività originariamente programmate saranno annullate o modificate“.