MILANO, ATM LINEA 90, DE CORATO(FDI): «NORDAFRICANO MINACCIA DI MORTE AUTISTA BUS E NEL POMERIGGIO ESTRAEVA COLTELLO E VENIVA ARRESTATO

. VA TUTELATO PERSONALE E UTENTI TPL»

«Alcuni cittadini mi hanno informato che ieri pomeriggio intorno alle 16:30, sul bus della 90 all’altezza della fermata di v.le Zara, un nordafricano ha minacciato di morte, senza alcun motivo, l’autista del mezzo. Dato che la vettura era di un nuovo tipo (871, ndr), mi auguro che al più presto attraverso i sistemi di registrazione e videosorveglianza interna e parzialmente esterna, si possa fare chiarezza su quanto è avvenuto. La Polizia, fortunatamente, è subito intervenuta bloccando il malvivente in forte stato di alterazione, che nel frattempo ha estratto dalla tasca un coltello, con lo spray al peperoncino. Ecco, questo è quanto avviene su tutti i mezzi pubblici milanesi da quando il Centrosinistra governa la nostra città, sia in pieno giorno che, in particolar modo, di notte. Questi poveri lavoratori di Atm, che spesso lavorano su doppi turni molto impegnativi per sopperire alla carenza di personale, rischiano la propria vita giornalmente mentre solamente per svolgere il proprio mestiere. Tali situazioni non sono più tollerabili! Occorre al più presto tutelare sia loro, dai controllori agli autisti e a tutto il personale viaggiante, che gli stessi utenti e utilizzatori del trasporto pubblico milanese. Vanno obbligate le Aziende del trasporto pubblico locale a nominare e attribuire ad alcuni loro dipendenti, la qualifica di polizia amministrativa. Quando ero Assessore Regionale alla Sicurezza in Regione Lombardia, nel novembre 2018, approvammo in Giunta a Palazzo Lombardia una delibera che permetteva al personale viaggiante delle aziende del tpl, di conseguire la qualifica di Polizia Amministrativa, con tanto di apposita tessera di riconoscimento e di fascia distintiva sul braccio. La stessa delibera permetteva, alle Aziende del Trasporto Pubblico Locale (come Atm per esempio), agli Enti locali, ai soggetti pubblici e ai dipendenti privati, di individuare tra il personale viaggiante gli agenti accertatori e munirli di tessera e fascia di Polizia Amministrativa, ad evidenza del loro ruolo per l’esercizio delle funzioni di accertamento delle violazioni di natura amministrativa»!

Così l’On. di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi, Riccardo De Corato.