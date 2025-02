Michele De Capitani riconosciuto come “Relatore più amato dell’Anno” da SMAU Academy

SMAU Academy, piattaforma gratuita di formazione e aggiornamento professionale, ha riconosciuto Michele De Capitani come “Relatore più amato dell’Anno” per la sua straordinaria capacità di esporre concetti innovativi sull’intelligenza artificiale (AI) in modo chiaro, coinvolgente e accessibile.

Questo riconoscimento è stato annunciato attraverso una newsletter ufficiale inviata all’intero network di SMAU Academy all’inizio del 2025, confermando il ruolo di Michele De Capitani come punto di riferimento per imprenditori, manager e professionisti interessati a comprendere e sfruttare le potenzialità dell’AI.

Esperto di rilievo nazionale nel settore del digital marketing, Michele De Capitani ha formato oltre 80.000 partecipanti nei suoi corsi online ed offline, contribuendo in modo significativo alla diffusione della cultura digitale in Italia. La sua esperienza spazia dalla formazione di imprenditori e manager, fino ad arrivare al mondo universitario: in questi anni ha sempre offerto conoscenze e strumenti concreti per affrontare le sfide del futuro.

L’interesse del pubblico nel marketing è ora quasi interamente rivolto all’intelligenza artificiale, poiché sta rivoluzionando ogni aspetto e procedura dove Michele De Capitani ha già formato oltre 10.000 persone in merito alle notevoli evoluzioni ed opportunità offerte da questa straordinaria innovazione.

Michele De Capitani è anche autore del libro “Intelligenza Artificiale & Marketing”, un vero e proprio manuale operativo pensato per chi si approccia per la prima volta al mondo delle diverse intelligenze artificiali. Il libro fornisce una guida pratica per comprendere e applicare l’AI nel marketing e nella gestione aziendale.

In un periodo in cui il dibattito sull’AI è spesso polarizzato tra chi la considera una minaccia per il lavoro umano e chi la vede come un’opportunità, De Capitani offre una visione ispiratrice: “L’AI non è qui per sostituirci, ma per ampliare le nostre capacità. Proprio come l’automobile ha superato i limiti del cavallo, senza eliminare la necessità del trasporto, l’intelligenza artificiale ci aiuterà a compiere un salto creativo verso nuovi orizzonti”.

“L’intelligenza artificiale è una vera e propria rivoluzione che sta già cambiando le nostre vite, un po’ come ha fatto internet, solo che il web si basava su sistemi di comunicazione lenti e ci ha messo 10 anni ad entrare nella quotidianità, invece l’AI si basa su sistemi di comunicazione rapidissimi… il cambiamento avverrà in pochissimi mesi, dobbiamo assolutamente essere preparati ed informati” — dichiara Michele De Capitani.

Titolare dell'agenzia di marketing digitale Web Leaders, Michele De Capitani organizza costantemente corsi gratuiti online e in presenza , accessibili a chiunque voglia approfondire il mondo dell'AI e del digital marketing.

Per maggiori informazioni e per scoprire i prossimi eventi, è possibile visitare il sito ufficiale di Web Leaders (https://webleaders.it/).