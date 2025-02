Intitolazione della Sala Consiliare al Sindaco Domenico Petrini

Subiaco, Foppoli: “Uniti nel ricordo e nella gratitudine per il suo instancabile impegno al servizio della nostra Città”

Il Presidente del Consiglio Comunale di Subiaco Ludovica Foppoli (nella foto con il fu Sindaco Domeico Petrini), ha convocato il prossimo 22 febbraio alle ore 17 presso una seduta straordinaria del Consiglio Comunale , con all’ordine del giorno: “mozione ex art.52 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale “”Intitolazione sala consiliare alla memoria del Sindaco pro tempore Domenico Petrini”. “Con profonda commozione e sincera partecipazione al dolore dell’intera comunità a seguito della prematura scomparsa del nostro amato Sindaco Domenico Petrini -si legge nella nota del Presidente Ludovica Foppoli- ho convocato, di concerto con tutti i Consiglieri, un Consiglio Comunale straordinario dedicato al nostro Sindaco. In questa seduta, uniti nel ricordo e nella gratitudine per il suo instancabile impegno al servizio della nostra Città di Subiaco, si proporrà di intitolare la Sala Consiliare del Comune di Subiaco a Domenico Petrini, affinché il suo esempio, la sua passione e il suo amore per la nostra comunità restino per sempre impressi nelle mura e nel cuore della nostra Casa Istituzionale. Sarà un momento solenne, in cui la memoria di Domenico ci guiderà a proseguire il cammino da lui tracciato, con lo stesso spirito di dedizione e servizio che ha avuto lui sin dal primo giorno. Vi invito a partecipare e a stringervi attorno alla Nostra Comunità in questo momento di raccoglimento e riconoscenza”. Al termine dei lavori consiliari si scoprirà una targa commemorativa alla presenza delle autorità civili e militari e seguirà alle ore 18:30, una santa messe di suffragio presso la Cattedrale di S.Andrea Apostolo in memoria del giovane Sindaco Petrini.