FH55 Hotels celebra il 70° anniversario: un omaggio al fondatore Dino Innocenti

Da una visione pionieristica a una tradizione di successo

Il Gruppo FH55 Hotels celebra con orgoglio il suo 70° anniversario dalla nascita, un traguardo che rappresenta decenni di eccellenza, innovazione e dedizione nel settore alberghiero. Questo significativo evento offre l’occasione di rendere omaggio al fondatore visionario del gruppo, Dino Innocenti, la cui passione e determinazione hanno gettato le solide basi per il successo dell’intera realtà aziendale.

Dino Innocenti, nato a Firenze il 20 gennaio 1902, intraprese il suo percorso lavorativo a soli 15 anni, lavorando nella bottega del padre. Nonostante le sfide della giovane età e le responsabilità familiari che gravarono su di lui dopo la prematura scomparsa del padre, Innocenti dimostrò una straordinaria tenacia e spirito imprenditoriale. Dopo aver prestato servizio militare, nel 1925 avviò un’attività commerciale propria, specializzandosi nella fornitura di materie prime per manufatti artigianali, nello specifico ricami destinati all’esportazione. Grazie alla sua visione e capacità gestionale, l’azienda si espanse rapidamente, creando opportunità di lavoro per molte donne del Veneto, in particolare nelle province più colpite dalla povertà, specialmente dopo l’alluvione del Polesine. Il suo contributo fu determinante nel migliorare le condizioni economiche di intere comunità locali.

Superando difficoltà personali e professionali, Dino Innocenti continuò a diversificare e far crescere la sua azienda. Prima e dopo la Seconda Guerra Mondiale, si dedicò alla costruzione di edifici residenziali, al finanziamento di aziende commerciali e all’avvio di un’industria di esportazione di guanti. Questi successi furono il preludio della sua intuizione per il settore alberghiero, che si rivelò una pietra miliare della sua carriera.

La gestione dell’Albergo Albion-Mediterraneo, sul Lungarno Acciaiuoli, segnò il suo ingresso nel mondo dell’ospitalità, anche se purtroppo la struttura venne distrutta durante la guerra. Nonostante questa perdita, Innocenti non si lasciò scoraggiare: acquistò l’Albergo Patria, che nel 1982 sarebbe diventato l’Hotel Calzaiuoli, e successivamente concepì e costruì il Grande Hotel Mediterraneo, inaugurato nel 1955 Situato in posizione strategica sul Lungarno del Tempio a Firenze, l’hotel divenne rapidamente uno dei più grandi e prestigiosi complessi alberghieri d’Italia, con 340 camere e 620 posti letto, stabilendo nuovi standard per l’ospitalità di lusso.

Settant’anni dopo la sua fondazione, FH55 Hotels rappresenta un’eccellenza consolidata nel panorama dell’ospitalità italiana, continuando a prosperare grazie alla visione lungimirante e all’eredità indelebile lasciata da Dino Innocenti. Ogni dettaglio, ogni servizio e ogni esperienza offerta agli ospiti incarnano i valori di passione, dedizione e innovazione che il fondatore ha saputo infondere nella cultura aziendale, trasformandoli in pilastri fondamentali del successo del gruppo.

In occasione di questo significativo 70° anniversario, FH55 Hotels celebra non solo la propria storia, ma anche le persone che ne hanno fatto parte: dipendenti, collaboratori e ospiti che, con il loro contributo e la loro fiducia, hanno reso possibile il raggiungimento di traguardi così importanti. Il gruppo desidera esprimere profonda gratitudine a tutti coloro che hanno condiviso questa straordinaria avventura, rafforzando un legame che continua a crescere nel tempo.

Con rinnovato entusiasmo, FH55 Hotels si impegna non solo a mantenere gli alti standard che hanno definito la sua storia, ma anche a superarli, puntando su innovazione, sostenibilità e un servizio sempre più personalizzato e attento alle esigenze degli ospiti. Questo anniversario non è solo un traguardo, ma anche un nuovo punto di partenza, un simbolo dell’incessante dedizione del gruppo verso l’eccellenza e il continuo desiderio di essere un punto di riferimento nell’ospitalità di qualità.

A conferma di questa dedizione, il gruppo ha ottenuto le certificazioni UNI EN ISO 9001, 14001 e 45001, attestando l’eccellenza nella qualità, nella sostenibilità ambientale e nella sicurezza. Con questi riconoscimenti, FH55 Hotels consolida il suo ruolo di riferimento nel settore, offrendo esperienze uniche all’insegna del lusso responsabile.

FH55 HOTELS

È un gruppo alberghiero fondato nel 1955 da Dino Innocenti, pioniere nel settore dell’hôtellerie, che inizia creando il Grand Hotel Mediterraneo di Firenze. La storia continua nel 1968 con la costruzione del Grand Hotel Palatinoa Roma, a due passi dal Colosseo. Successivamente il gruppo prosegue la sua crescita con l’acquisto dell’Hotel Calzaiuoli, nel cuore di Firenze che apre nel 1982. Alla scomparsa del fondatore, gli eredi divenuti nel frattempo titolari delle strutture, continuano la politica di espansione e nel 1995 acquisiscono l’Hotel Villa Fiesole.Oggi FH55 HOTELS è un gruppo alberghiero composto da 4 strutture, ognuna con una propria identità, ma accomunate da quei valori che la proprietà trasmette quotidianamente a tutto lo staff e alla direzione degli alberghi.

Il Gruppo FH55 Hotels, da sempre attento al sostegno dei più bisognosi, oltre ad aver costruito e donato un albergo in Myanmar alle donne della regione di Bagan, ha avviato una meravigliosa iniziativa di solidarietà in collaborazione con l’Istituto delle Piccole Sorelle dei Poveri di Firenze. Questo progetto è nato dal desiderio di ridurre gli sprechi alimentari, trasformando le eccedenze del buffet delle colazioni del Grand Hotel Mediterraneo in una preziosa risorsa per l’istituto, che ospita oltre 70 anziani, 10 suore e 20 dipendenti. Prima di questa iniziativa, gli anziani avevano a disposizione pochissimo per la colazione, ma grazie all’impegno del Gruppo, ora possono godere quotidianamente di una colazione completa e abbondante. Il progetto, avviato nel novembre 2023, rappresenta solo l’ultima delle numerose attività benefiche che il gruppo porta avanti da anni, confermando il suo impegno concreto e costante nel fare la differenza per chi ha più bisogno.