Don Cosimo Schena al Monastero di Subiaco per la rubrica “I Santuari” su Rai Due!

Don Cosimo Schena il prete Influecer sarà al monastero di Subiaco questo venerdì 21 febbraio per la sua rubrica “I Santuari”, in onda su Rai Due alle 11:55. Un appuntamento da non perdere per chi è interessato alle bellezze e alla spiritualità dei santuari italiani!