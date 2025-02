CICLABILI: SEGNALINI-TORQUATI, LAVORI TRA CASTEL GIUBILEO E TOR DI QUINTO PER 8 KM

Previste chiusure a tratti sulla ciclopedonale per il rifacimento di manto e segnaletica

Lavori di riqualificazione del manto e della segnaletica in tutta Roma

Roma, 18 febbraio 2025 – Sono stati avviati questa mattina i nuovi interventi di riqualificazione della pista ciclopedonale di Ponte Milvio – Castel Giubileo. I lavori, eseguiti dal dipartimento infrastrutture e lavori pubblici (Dilp). I lavori riguardano il rifacimento del tappetino usurato e di tutta la segnaletica verticale e orizzontale già esistente; al momento le lavorazioni riguardano la tratta tra Castel Giubileo e via Vitorchiano, con conseguente chiusura della tratta. Terminata questa fase i lavori proseguiranno fino a Tor di Quinto, con chiusura delle tratte interessate dall’intervento.



Gli interventi, che salvo maltempo avranno la durata di dieci giorni circa con la chiusura a tratti della pista ciclabile a seconda delle fasi di lavoro, riguarderanno anche la pitturazione rossa della pavimentazione, la rimozione degli arredi ammalorati e l’istituzione della nuova segnaletica orizzontale e verticale.

“Oggi abbiamo dato avvio ai lavori di manutenzione sulla regina delle piste ciclopedonali che si estende per 8 km dal raccordo di Castel Giubileo fino al Parco di Tor di Quinto nel Municipio XV” commenta l’Assessora ai Lavori pubblici Ornella Segnalini. “Un lavoro atteso che il Presidente Torquati ha voluto seguire con attenzione. In tutta Roma – prosegue Segnalini – i lavori di manutenzione sulle ciclopedonali proseguono. In questo momento stiamo lavorando anche in via Nomentana da Porta Pia a viale XXI Aprile e siamo già intervenuti sulla pista di Ostia, di Casal Palocco in via Alessandro Magno e su alcuni tratti sulle banchine del Tevere. Abbiamo sistemato la segnaletica in via della Moschea, viale Parioli, Auditorium e viale Tiziano; inoltre, in via Tuscolana tra il Quadraro e la Stazione Tuscolana. Altri interventi hanno riguardato la pista Monte Mario-Monte Ciocci e altre tratte come a via Nocera Umbra, Porta Pia, Conca d’Oro-Parco delle Valli, via Andrea Doria e viale delle Milizie. Mentre tra i lavori di prossimo avvio c’è la riqualificazione della ciclopedonale tra ponte di Mezzocammino e ponte della Magliana”.

Per il presidente del Municipio XV Daniele Torquati: “Ringrazio l’Assessora Ornella Segnalini e il Dilp per l’avvio di questi nuovi interventi, attesi da tempo, su un tratto di pista ciclabile sempre molto frequentato dai cittadini del Municipio XV e di tutta Roma. Grazie anche all’Assessore municipale Marcello Ribera per il sopralluogo di questa mattina”.