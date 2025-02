Seychelles pronte ad ospitare la Fifa Beach Soccer World Cup 2025

Un evento storico: per la prima volta l’Africa diventa lo scenario dei mondiali di Beach Soccer

Dal 1° all’11 maggio 2025, le Seychelles si trasformeranno nel palcoscenico di uno degli eventi sportivi più attesi dell’anno: la FIFA Beach Soccer World Cup™ 2025. Per la prima volta nella storia, questa prestigiosa competizione farà tappa in Africa, portando sull’arcipelago le 16 migliori squadre del mondo per sfidarsi in uno scenario da sogno.

La FIFA Beach Soccer World Cup 2025 si terrà presso la suggestiva Paradise Arena di Roche Caiman, situata sull’isola principale di Mahé. Questo evento segna una pietra miliare, poiché è la prima volta che la competizione viene ospitata in Africa, sottolineando la crescente popolarità del beach soccer nel continente.

La Paradise Arena è una struttura all’avanguardia, progettata per integrarsi armoniosamente con l’ambiente circostante. Circondata da spiagge di sabbia bianca e acque cristalline, offre uno sfondo mozzafiato per le partite, creando un connubio perfetto tra sport e natura.

Più di 30 partite emozionanti, con le stelle del beach soccer mondiale pronte a sfidarsi sotto il sole dell’Oceano Indiano. Oltre alla nazionale ospitante delle Seychelles, altre sette squadre si sono già qualificate per il torneo, tra cui Senegal, Mauritania, Tahiti, Portogallo, Spagna, Italia e Bielorussia. Le restanti otto squadre saranno determinate attraverso tornei di qualificazione nelle confederazioni Concacaf, Conmebol e Asia in questi giorni. Ma la FIFA Beach Soccer World Cup 2025™ non sarà solo sport: l’evento offrirà anche un’immersione nell’autentica cultura delle Seychelles, con spettacoli di danza tradizionale Moutya, Patrimonio immateriale dell’UNESCO, mostre d’arte locale e degustazioni della squisita cucina creola.

Dalle foreste tropicali rigogliose del Parco Nazionale Morne Seychellois, perfette per trekking e avventure all’aria aperta, fino ai fondali mozzafiato del Parco Marino di Sainte Anne, ideale per immersioni e snorkeling tra coralli e fauna marina esotica, le Seychelles offrono un’esperienza senza paragoni.

Le spiagge iconiche come Anse Lazio e Anse Source d’Argent, considerate tra le più belle del mondo, offriranno il perfetto equilibrio tra tranquillità e fascino naturale. Il tutto accompagnato da un’accoglienza d’eccellenza: gli ospiti potranno soggiornare in resort di lusso immersi nella natura, sperimentare il benessere delle spa fronte oceano e assaporare il meglio della cucina creola, tra sapori esotici e ingredienti freschissimi.

Il connubio tra sport, natura e ospitalità di alto livello renderà questa esperienza non solo un evento sportivo di rilevanza mondiale, ma un’occasione unica per scoprire una delle destinazioni più affascinanti e desiderate al mondo. Le Seychelles sono pronte ad accogliere turisti, appassionati di sport e viaggiatori di lusso per un’esperienza davvero irripetibile.

I biglietti per assistere ai match sono già disponibili sul sito ufficiale della FIFA, con pacchetti esclusivi che includono l’accesso agli incontri, esperienze per i tifosi e tanto altro. Inoltre, i fan potranno acquistare il pallone ufficiale del torneo, firmato Adidas, come ricordo di un evento storico.

“La FIFA Beach Soccer World Cup™ è un’incredibile opportunità per mostrare al mondo non solo il nostro spirito sportivo, ma anche la bellezza naturale e culturale delle Seychelles” ha dichiarato Bernadette Willemin, Direttore Generale Marketing Tourism Seychelles. “Siamo pronti a regalare un’esperienza indimenticabile a tutti i visitatori”.

Il 6 novembre 2024 è stato presentato il pallone ufficiale in un evento esclusivo alla presenza di rappresentanti FIFA e autorità locali, segnando l’inizio del countdown per questa edizione imperdibile.Il design vibrante del pallone riflette il ricco patrimonio del beach soccer e celebra il primo torneo FIFA ospitato alle Seychelles.

Se si ama lo sport, il mare cristallino e le esperienze esclusive, non si può mancare a questo appuntamento straordinario e prepararsi a vivere il calcio come mai prima d’ora.