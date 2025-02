MILANO, ACCOLTELLATO IN CENTRO, DE CORATO(FDI): «GAMBARA-PTA ROMANA NON CAMBIA NULLA! 

CRIMINALITA’ STRANIERA OVUNQUE CAUSA POLITICHE PRO-IMMIGRAZIONE CSX».

Milano, 17 Febbraio 2025 – «Dopo il grave fatto accaduto sabato pomeriggio in piazzale Gambara, questa mattina all’alba è avvenuto un altro grave episodio, per fortuna con un epilogo ben diverso, che ha visto un giovane ragazzo ventenne rimasto ferito alla testa da un fendente. Queste gravi situazioni, negli ultimi anni, nel capoluogo lombardo hanno assunto una frequenza quasi giornaliera. Che siano zone centrali milanesi, come per esempio Porta Romana e dintorni o semi-periferiche, quali piazzale Gambara appunto, non c’è differenza alcuna perché la situazione è completamente fuori controllo e la criminalità straniera è ovunque. Tutto ciò è quasi totalmente dovuto alle politiche pro-immigrati e pro-stranieri attuate sia a livello nazionale dai Governi di Sinistra che si sono susseguiti nell’ultimo decennio, che a Milano con le marce in Porta Venezia e i pranzi multietnici al parco Sempione che Sala e compagni hanno fatto nel 2017 dove hanno partecipato migliaia di stranieri. Questi ultimi, puntualmente, come leggiamo dai fatti di cronaca e dagli arresti sono quasi sempre protagonisti di furti, spaccio, rapine, stupri, regolamenti di conti e accoltellamenti»!

Così l’On. di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi, Riccardo De Corato.