Bimba di 9 mesi sbranata nel letto dal pitbull di famiglia: è successo ad Acerra

Una bimba di nove mesi è stata sbranata dal pitbull di famiglia mentre dormiva nel suo letto: il padre, accanto a lei, non si sarebbe accorto di nulla

BOLOGNA – Tragedia ad Acerra, in provincia di Napoli, dove nella notte una bambina di nove mesi è morta dopo essere stata sbranata dal pitbull di famiglia. Il padre dormiva accanto a lei ma non si sarebbe accorto di nulla, la madre era al lavoro. Sono incensurati e molto giovani, hanno meno di 30 anni.

Il corpo della bimba aveva morsi al volto e agli arti. Secondo il racconto del padre, l’uomo avrebbe portato la bimba sul letto con lui per poi addormentarsi. Al risveglio, poi, l’ha trovata sbranata dal cane. La neonata è stata portata al pronto soccorso della clinica Villa dei Fiori ma non c’era più nulla da fare: era stata trovata in una pozza di sangue ed era apparsa subito gravissima.

Il pitbull è ora stato preso sotto custodia dal servizio veterinario dell’Asl. La casa è stata sequestrata e verranno svolti accertamenti da parte della Polizia.

