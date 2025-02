Weekend di San Valentino 2025: le top 30 destinazioni degli italianiGraduatoria e prezzi per le destinazioni più ricercate su Holidu.it

Questa non è solo la settimana di Sanremo, ma anche quella di San Valentino, un’occasione perfetta per concedersi un viaggio romantico, magari approfittando di un weekend lungo o di qualche giorno di ferie

Weekend di San Valentino 2025: le top 30 destinazioni degli italianiGraduatoria e prezzi per le destinazioni più ricercate su Holidu.itQuesta non è solo la settimana di Sanremo, ma anche quella di San Valentino, un’occasione perfetta per concedersi un viaggio romantico, magari approfittando di un weekend lungo o di qualche giorno di ferie. Ma quali sono le mete più ambite dagli innamorati quest’anno? Holidu, portale di prenotazione di case e appartamenti vacanza tra i maggiori d’Europa, ha stilato la classifica delle 30 destinazioni più amate dagli italiani per San Valentino, indicando anche il prezzo medio a notte delle case vacanze.

Posizione Località Regione o Paese Estero Prezzo medio alloggio (in euro)

1 Roccaraso Abruzzo 222

2 San Remo Liguria 523

3 Livigno Lombardia 241

4 Roma Lazio 264

5 Firenze Toscana 267

6-29 …

30 Bagnoli Irpino Campania 108

Fonte e classifica completa di posizioni e dati comprensivi dei prezzi delle case vacanza disponibile alla pagina: https://www.holidu.it/f/weekend-romantico-europa#san-valentino

Italia batte estero, e la regina delle destinazioni è italiana!

Anche per San Valentino 2025, gli italiani confermano la preferenza per le destinazioni nazionali rispetto a quelle estere, con un rapporto di 28 a 2. Roccaraso, in Abruzzo, conquista il primo posto tra le località più prenotate, dimostrando che la montagna è una delle mete più ambite per una fuga romantica sulla neve.

Le uniche tre città estere nella classifica sono Parigi (14ª posizione), Barcellona (18ª posizione) segno che quest’anno si privilegiano destinazioni all’interno dei confini nazionali.

Roccaraso e San Remo in vetta, ma le città d’arte non mancano

Dopo essere stata a lungo menzionata nelle ultime settimane per la pubblicità fatta da una nota TikToker e dopo essere stata presa d’assalto da un numero di turisti superiore a quelli che si trova di solito ad ospitare, Roccaraso domina anche la classifica delle destinazioni più gettonate per questo weekend di San Valentino. E quale metà potrà mai esserci al secondo posto se non la città del Festival? San Remo si piazza al secondo posto, complice l’atmosfera glamour del Festival della Canzone Italiana che ha luogo proprio in questi giorni al Teatro Ariston. Livigno completa il podio, mentre le città d’arte trovano spazio in top 10 con Roma (4ª posizione), Firenze (5ª), Venezia (13ª) e Napoli (15ª), tutte mete ideali per un weekend romantico.

Anche altre città perfette per coppie innamorate si fanno spazio nella classifica: Milano (7ª), Verona (16ª) e Torino (24ª), pronte ad accogliere chi cerca un San Valentino tra cultura, cene a lume di candela e passeggiate suggestive.

Le regioni più amate: domina la Sicilia davanti ad Abruzzo, Veneto e Lombardia

La Sicilia prevale con ben 4 località in classifica: con Petralia Sottana (6ª), Milo (8ª) e Linguaglossa (12ª) e Catania (23ª), mete perfette per una fuga tra natura e sapori autentici. Seguono Abruzzo, Veneto e Lombardia con 3 destinazioni ciascuna. Per l’Abruzzo oltre alla prima in graduatoria Roccaraso, spiccano Castel di Sangro (9ª) e Pescasseroli (20ª). La Lombardia si conferma meta privilegiata per chi ama la neve con Livigno, Bormio (19ª) e Madonna di Campiglio (11ª), mentre il Veneto brilla con le romantiche Venezia e Verona.

Due località ciascuna per Toscana (oltre a Firenze 5ª anche Pisa 27ª), Trentino-Alto Adige (Madonna di Campiglio 11ª e Andalo 25ª), Campania (Napoli 15ª e Bagnoli Irpino in 30ª posizione) e Piemonte (Torino 24ª e Bardonecchia in 28ª posizione).

Una destinazione ciascuna per Liguria (seconda con San Remo), Lazio (quarta con Roma), Valle d’Aosta (10ª con Courmayeur), Molise (Campitello Matese 17ª), Puglia (con Alberobello 21ª), Emilia-Romagna (con Bologna 26ª) e infine Calabria (Spezzano della Sila 29ª).

Le destinazioni più costose: San Remo batte Parigi!

Il prezzo medio degli alloggi varia considerevolmente a seconda della destinazione. A sorpresa, San Remo è la meta più costosa con una media di 523 euro a notte per alloggio, battendo Parigi, che si ferma a 488 euro. Chi sceglie la capitale francese per il 14 febbraio dovrà comunque mettere in conto una spesa elevata, ma il fascino senza tempo della Ville Lumière continua ad attirare gli innamorati.

Barcellona è la terza destinazione più costosa con 402 euro a notte, mentre tra le italiane spiccano Courmayeur (296 euro), Firenze (267 euro) e Venezia (280 euro).

Per chi cerca un’esperienza romantica senza spendere una fortuna, le mete più economiche includono Petralia Sottana (123 euro), Milo (121 euro) e Campitello Matese (105 euro).

La classifica completa delle località più ricercate e i prezzi medi degli alloggi per ciascuna località analizzata sono disponibili alla pagina: https://www.holidu.it/f/weekend-romantico-europa#san-valentino

Metodologia:

Nella graduatoria sono state indicate le destinazioni più cercate sul sito Holidu.it per soggiorni compresi tra il 13 e il 17 aprile 2025. Per ciascuna destinazione sono poi stati indicati i medi delle case vacanze (in media a notte per alloggio). I dati sono stati estratti martedì 11 febbraio 2025.

A proposito di Holidu

La missione di Holidu è rendere l’ospitalità e la prenotazione di case vacanze senza pensieri e piena

unicamente della gioia che ogni viaggio sa regalare. Attraverso il portale di prenotazione, gli ospiti

possono prenotare la loro sistemazione per le vacanze con totale tranquillità e in completa sicurezza.

Inoltre, con la sua piattaforma di software e servizi, Holidu consente agli host di attirare più

prenotazioni riducendo al minimo lo sforzo necessario. I fratelli Johannes e Michael Siebers hanno

fondato Holidu nel 2014. La società, in rapida crescita, impiega oltre 500 professionisti e ha sede a

Monaco di Baviera. Può inoltre contare su uffici locali nelle destinazioni turistiche più gettonate

d’Europa. Per ulteriori informazioni visita il sito www.holidu.it