Polizia di Stato, Cosenza: 3 arresti per estorsione aggravata dalle modalità e finalità mafiose

La Polizia di Stato di Cosenza ha effettuato 3 arresti per estorsione, aggravata dalle modalità e finalità mafiose.

Nelle prime ore della mattina del 13 febbraio 2025, in Castrovillari a Cassano All’Ionio, il personale della Polizia di Stato ed in particolare della Squadra Mobile della Questura di Cosenza, unitamente al personale della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Castrovillari, con il coordinamento della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, ha dato esecuzione all’ordinanza cautelare, emessa dal gip presso il tribunale di Catanzaro, nei confronti di 3 indagati, sulla base della ritenuta sussistenza di gravi indizi in ordine al delitto di estorsione – alcune rimaste allo stadio del tentativo – aggravato dalle modalità e finalità mafiose.

Il provvedimento, emesso su richiesta la procura della Repubblica – Direzione Distrettuale antimafia di Catanzaro – scaturisce dall’ampia attività di indagine coordinata dalla DDA Catanzaro e delegata alla Squadra Mobile della Questura di Cosenza e congiuntamente alle squadre di polizia giudiziaria del Commissariato Castrovillari.

Le investigazioni si sono sviluppate attraverso una mirata e certosina attività di indagine consistente in attività tecniche, nel servizio sul territorio di riscontri sul “campo”; inoltre, grazie al sinergico lavoro svolto dalla Procura Distrettuale dalla Polizia di Stato, la presente indagine risulta corroborata dalla presenza di dichiarazioni delle vittime, che confortati dalla presenza delle suddette istituzioni, hanno inteso sporgere denuncia, querela e riconosciuto gli aguzzini segnalandoli agli operanti. In tale contesto, l’ordinanza cautelare nei confronti degli indagati attinti tutti dalla misura di custodia cautelare in carcere, è stata ritenuta la gravità indiziaria per plurime vicende estorsive, aggravate la modalità e finalità mafiose, ai danni dei titolari di esercizi commerciali e attività imprenditoriali. Il procedimento per la fattispecie di reato ipotizzate e attualmente nella fase delle indagini preliminari.