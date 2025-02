L’Assessore alla Manutenzione, Decoro Urbano e Frazioni Fabio Nobili “Terminato l’intervento di manutenzione e mitigazione del rischio idrogeologico nella frazione di Lisciano”

L’VIII° Settore Manutenzione, Decoro urbano e Patrimonio del Comune di Rieti comunica che è stato portato a termine un intervento di manutenzione e mitigazione del rischio idrogeologico nella frazione di Lisciano. Nel dettaglio si è provveduto al ripristino della pavimentazione stradale in via del monte Terminillo, e del sistema di regimentazione delle acque che, non più canalizzate, in casi di forti precipitazioni trasportavano pietrisco fino al centro della frazione, arrecando grandi disagi alla popolazione.

L’Assessore alla Manutenzione, Decoro Urbano e Frazioni Fabio Nobili:

“Dopo l’intervento di contrasto al dissesto idrogeoligo realizzato lo scorso anno e finanziato con 400mila euro, nella frazione di Lisciano abbiamo concluso anche questa ulteriore opera a conferma della nostra attenzione su un tema fondamentale come quello della messa in sicurezza delle frazioni. Il nostro è un territorio vasto e fragile e per questo fin dall’insediamento abbiamo voluto mettere in atto una vigilanza costante e intervenire ogni volta si sia ravvisata la necessità”.