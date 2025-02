DOMENICA INIZIA IL CARNEVALE A FARA IN SABINA: IL PROGRAMMA COMPLETO DEI FESTEGGIAMENTI TRA DIVERTIMENTO, MUSICA E TRADIZIONE

Il sindaco Roberta Cuneo: “Vogliamo che il Carnevale sia una festa che attraversi le generazioni”

Da domenica 16 febbraio a domenica 9 marzo, tutto il territorio comunale di Fara in Sabina si prepara ad accogliere i festeggiamenti di Carnevale, una delle manifestazioni più attese dell’anno. Il Comune, insieme alla Pro Loco di Fara in Sabina aps e diverse realtà del territorio, organizza un programma ricco di appuntamenti per grandi e piccoli coniugando tradizione e divertimento. Il Carnevale 2025 offre infatti una vasta gamma di iniziative, che si svolgono in diversi luoghi della città. Si comincia ufficialmente domenica 16 febbraio con l’apertura del Carnevale: lungo le vie di Borgo Nuovo e Santo Spirito nella frazione di Corese Terra, a partire dalle ore 14:30, si terrà il “Carnevale Coresano” con la sfilata dei carri allegorici accompagnati dai gruppi mascherati e dalle majorettes che si esibiranno nelle loro coreografie. Il secondo appuntamento è invece previsto per sabato 22 febbraio a Canneto, dove si svolgerà la 55esima edizione del “Carnevale dei bambini”, un evento di grande importanza per tutto il territorio. Dalle 14:30 partirà la sfilata del carro allegorico che, dalla SP41C all’incrocio con via Montebello fino a piazza Luigi Pacieri, animerà tutto il paese. I bambini presenti saranno i veri protagonisti della festa: potranno infatti divertirsi grazie a numerose attività di intrattenimento e al tradizionale ballo della Pantasima, che verrà poi incendiata per chiudere la giornata di festeggiamenti. Durante l’evento sarà inoltre presente uno stand gastronomico. La festa proseguirà poi il giorno dopo, domenica 23 febbraio, a Talocci con la 38esima edizione del “Carnevale Talocciano”: l’appuntamento è previsto per le ore 11:00, quando avranno inizio diverse attività per i bambini. La festa proseguirà fino al primo pomeriggio quando, verso le 14:00, avrà inizio la tradizionale sfilata dei carri allegorici per la via principale del paese. Ad accompagnare i carri sarà presente la banda musicale, le majorettes e i gruppi mascherati che tra musica e balli arriveranno fino a piazza Fonte Pesole, dove – dopo le esibizioni finali – prenderà il via la tradizionale distribuzione dei dolci tipici di Carnevale. I festeggiamenti continueranno martedì 4 marzo, martedì grasso, a Corese Terra dove si terrà lo storico “Carnevale Mortu”: la festa avrà inizio alle 16:30 con tante iniziative per i più piccoli e in particolare verrà raccontata la storia de “U Poppo” e la lunga tradizione della processione. A partire dalle 20:00, appunto, si terrà la sfilata dei carri allegorici e andrà in scena l’antica processione per le vie del paese, in cui i partecipanti accompagneranno con canti e balli “U Poppo” e la Pantasima fino alla piazza del paese, dove si celebrerà il “Carnevale Mortu” con il consueto e suggestivo rogo. Domenica 9 marzo, invece, a Passo Corese si concluderanno i festeggiamenti con il “Carnevale Coresino”: l’evento comincerà alle 14:00 con la sfilata dei carri allegorici, che percorreranno le principali vie del paese fino ad arrivare in piazza Salvo D’Acquisto. Qui, dove saranno presenti anche degli stand gastronomici, si esibiranno i gruppi mascherati con le loro coreografie chiudendo ufficialmente i festeggiamenti del Carnevale 2025. Un programma dunque ricco di eventi, di cui il sindaco di Fara in Sabina Roberta Cuneo si ritiene ampiamente entusiasta: “Per il secondo anno consecutivo – commenta Cuneo – torna il Carnevale Comunale. Quella del Carnevale è una festività che affonda le sue radici nella storia e nelle tradizioni del nostro territorio. Basti pensare agli anni gloriosi del Carnevale Coresano o ai più recenti successi dei carri della frazione di Talocci, orgoglio per la nostra comunità. Quello del Carnevale Comunale è un progetto che portiamo avanti da oltre due anni grazie alla preziosa collaborazione della Pro Loco di Fara in Sabina, con l’obiettivo di promuovere eventi capaci di unire e coinvolgere tutte le frazioni del nostro meraviglioso territorio. Vogliamo – sottolinea – che il Carnevale sia una festa che attraversi le generazioni, regalando momenti di allegria ai più piccoli e valorizzando il prezioso contributo delle generazioni più vissute, testimoni delle tradizioni delle nostra terra. Anche quest’anno, grazie a una rete di collaborazioni e al coinvolgimento di tutti i gruppi locali, siamo riusciti a realizzare una nuova edizione ricca di appuntamenti, con l’obiettivo di rilanciare e rafforzare questa festività tanto amata dai nostri cittadini.”