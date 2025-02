ANCI Lazio: una nuova stagione di collaborazioni e azioni concrete per il territorio

Riunione del Direttivo.

La riunione del Direttivo di ANCI Lazio, a cui ha partecipato il dirigente regionale, Gianluca Quadrini, ha dato il via a una serie di importanti iniziative destinate a rafforzare il ruolo dei Comuni e a promuovere una crescita più equa e sostenibile per la regione. I temi trattati hanno toccato aspetti fondamentali per il futuro delle amministrazioni locali, dalla gestione delle risorse del PNRR alle politiche del lavoro e della formazione, fino alla lotta contro il sovraindebitamento.



Quadrini, nel commentare i lavori, ha sottolineato come «la continua collaborazione tra enti e istituzioni sia la chiave per affrontare le sfide che attendono i nostri territori». La riunione ha avuto inizio con l’approvazione del verbale della precedente sessione, seguita da un’importante serie di comunicazioni del Presidente, che ha messo in luce le priorità per i mesi a venire.

Uno dei momenti centrali dell’incontro è stato l’accordo con IFEL, un passo che il Quadrini ha definito «essenziale per garantire una gestione efficiente dei fondi e per offrire ai Comuni strumenti concreti per favorire la crescita e lo sviluppo dei territori».

Altro tema di rilevanza è stato il rafforzamento della rete di solidarietà, con l’adesione alla Fondazione Antiusura e Sovraindebitamento della Città Metropolitana di Roma Capitale. Questo impegno, come ha evidenziato Quadrini, rappresenta una «risposta concreta alle difficoltà economiche di molte famiglie e imprese, un segno tangibile di vicinanza e supporto a chi si trova in situazioni di fragilità»

«La formazione e il lavoro, ha poi continuato, sono gli strumenti principali per costruire un futuro migliore per i nostri giovani e per tutti i cittadini», ribadendo l’impegno di ANCI Lazio nel sostenere le politiche attive del lavoro.

Con queste scelte, ANCI Lazio si conferma come un interlocutore fondamentale per lo sviluppo della regione, promuovendo politiche che pongono al centro la crescita sociale ed economica del Lazio, in un’ottica di inclusione e sostenibilità. Quadrini ringrazia il presidente Daniele Sinibaldi, per l’attenzione e la sensibilità che sta dimostrando verso i territori.