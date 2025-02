A SANREMO, ALPRO E ROSE VILLAIN APRONO LE PORTE DEL “VILLAIN CAFÈ”. L’ITALIA SI TINGE DI BLU CON ALPRO

Uno spazio nel cuore della città, che dall’11 al 15 febbraio prende vita all’interno di uno dei suoi caffè storici, pensato come punto di aggregazione e di celebrazione dei piccoli piaceri quotidiani, valori comuni al brand e all’artista, in cui concedersi una piacevole pausa e scoprire il sorprendente gusto della colazione vegetale firmata Alpro

Grazie alla collaborazione tra Alpro e Rose Villain: dall’11 al 15 febbraio, a Sanremo, debutta il Villain Café, un esclusivo pop-up bar situato in via Carli 6. Aperto al pubblico dalle ore 08:00 alle ore 19:30, il Villain Café sarà un punto di riferimento e di aggregazione, pensato per offrire un momento di pausa dalla frenesia sanremese, valorizzando il gusto delle alternative vegetali, per la colazione e non solo, in un cafè simbolo della città.

Il Villain Cafè nasce come takeover della storica pasticceria San Romolo, un’icona del gusto a Sanremo e top bar di Alpro. In questo spazio esclusivo, gli amanti della qualità potranno scoprire il Blue Villain Alproccino, un’innovativa ricetta nata dalla collaborazione con Rose Villain, e avere la possibilità di vivere un’esperienza di colazione vegetale a 360°.

“Ecco come rendiamo concreto il futuro che immaginiamo: un luogo dove le alternative vegetali non solo esistono, ma conquistano il palato di tutti, trasformando ogni colazione in un’esperienza sorprendente — dichiara Yoann Steri, Digital & Data Director di Danone Italia — Noi di Alpro, come leader dei prodotti plant based, sogniamo che ci sia un’alternativa vegetale in ogni bar e con il Blue Villain Alproccino portiamo questa visione in oltre 50 bar italiani e fino a Sanremo, grazie alla creazione del Villain Cafè in collaborazione con Rose Villain. Queste attivazioni dimostrano come i prodotti vegetali possano essere il cuore delle nuove tendenze, confermando il ruolo di Alpro nel rivoluzionare e valorizzare l’esperienza e l’offerta di bar e caffetterie”.

VILLAIN CAFÈ: UN LUOGO DI AGGREGAZIONE PER UNA PAUSA ALL’INSEGNA DEL GUSTO

Un’occasione perfetta per concedersi una colazione o una pausa di gusto e relax, assaporando la bontà distintiva di Alpro: al centro dell’iniziativa c’è il Blue Villain Alproccino, bevanda vegetale unica e sorprendente, nata dalla collaborazione tra Rose Villain e il brand Alpro. Il Blue Villain Alproccino è disponibile in tutti i top bar Alpro e, ora, anche al Villain Cafè bar, dove potrà essere gustato insieme a prodotti vegani da pasticceria per rendere l’esperienza della colazione al Villain Cafè ancora più memorabile. Inoltre, per tutta la settimana, il Villain Café si animerà grazie al conduttore e YouTuber Gabriele Vagnato, che condurrà il format Morning Confessions, un ciclo di contenuti ironici con ospiti d’eccezione, tra cui Rose Villain, e i noti content creator Emma Galeotti e Anakin.

È TUTTO BLU, ANCHE LA METROPOLITANA M4 DI MILANO!

Tutto il mese di febbraio sarà caratterizzato da numerose attivazioni firmate Alpro. A partire da martedì 11 febbraio anche la metropolitana M4 di Milano si tinge di blu. Con vagoni brandizzati Alpro, l’energia della metropoli lombarda incontra l’ironia del brand, trasformando il viaggio quotidiano in un’esperienza unica, che celebra la musica, la creatività e il benessere, regalando un sorriso ai viaggiatori.

BLUE VILLAIN ALPROCCINO: UN’ESPERIENZA GUSTATIVA ICONICA DA ASSAPORARE AL BAR

Il Blue Villain Alproccino rivoluziona il classico cappuccino al bar con un tocco di colore sorprendente e un gusto avvolgente. Questa ricetta limited edition è preparata con Alpro Barista For Professionals all’avena, cacao, spirulina e una soffice crema di caffè in superficie e combina un gusto delicato e avvolgente a un vibrante colore blu, 100% naturale, derivante dalla ficocianina, un superfood naturalmente contenuto nella spirulina. Il risultato è una bevanda cremosa e iconica che delizia il palato. Disponibile fino al 28 febbraio 2025 in oltre 50 Alpro Top Bar italiani (alproshop.it), il Blue Villain Alproccino offre una pausa speciale da vivere e condividere fuori casa, confermando l’impegno di Alpro nel proporre esperienze gustose e creative nel mondo delle bevande vegetali. Un’occasione unica per assaporare la versione plant-based di una delle bevande più apprezzate al mondo, in una veste mai vista prima.

About ALPRO

Da oltre 40 anni Alpro crede che esista un modo migliore per nutrire il pianeta e opera con l’obiettivo di portare la salute attraverso l’alimentazione a quante più persone possibili e allo stesso tempo prendersi cura del pianeta. La storia di Alpro è iniziata negli anni 80 e da allora il brand è pioniere di un’alimentazione a base vegetale. In Italia oggi circa 6 persone su 10 consumano prodotti di origine vegetale, non solo per una ragione di benessere personale ma anche perché li ritengono più etici e sostenibili.

About DANONE

Danone si distingue per un portfolio unico di prodotti che rispondono a bisogni specifici per tutte le età della vita, in linea con la sua missione di “portare la salute attraverso l’alimentazione al maggior numero di persone possibile”. In Italia Danone abbraccia un’ampia varietà di categorie: dai prodotti lattiero-caseari, a quelli a base vegetale, dai latti formulati per la prima infanzia e alimenti specifici per lo svezzamento, fino a soluzioni nutrizionali innovative per la gestione clinica di pazienti in età pediatrica e adulta. Danone abbraccia con tutti i suoi marchi la rivoluzione alimentare e promuove pratiche di consumo più sane e sostenibili per un impatto positivo sul benessere delle persone, del pianeta e delle comunità. Da marzo 2020, Danone in Italia ha trasformato il proprio statuto in “Società Benefit” e da luglio 2020 ha ottenuto il riconoscimento B Corp. L’azienda è inoltre certificata Great Place to Work e a giugno 2023 ha conseguito e ottenuto la Certificazione per la Parità di Genere (UNI PDR 125/22).