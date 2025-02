MILANO, DE CORATO (FDI): «3 DONNE VIOLENTATE E RAGAZZO RAPINATO INTORNO ALLA SOLITA DISCOTECA ALCATRAZ

INTERROGAZIONE PARL.RE PER ‘ZONA ROSSA’ IN TUTTA QUELL’AREA»!

Milano, 11 Febbraio 2025 – «Nell’ultimo decennio, soprattutto negli ultimi mesi, la zona adiacente a piazzale Maciachini, più precisamente le vie Valtellina/Stelvio/Farini, sono diventate zone nevralgiche dove, puntualmente, avvengono violenze di varia natura, furti, spaccio, prostituzione e stupri. Queste ultime, nell’ultimo periodo, si concentrano in particolar modo nei pressi della discoteca Alcatraz di via Valtellina dove delinquenti e malviventi, spesso stranieri come in questo caso(nepalese), prendono di mira giovani ragazze, spesso turiste e studentesse, appena uscite dalla nota discoteca. Il mese scorso era toccato ad un ragazzo siciliano e a una giovane studentessa pugliese, due notti fa stessa sorte per due ragazze finlandesi. Visto e considerato il susseguirsi di queste gravi e non più accettabili situazioni, presenterò un’interrogazione parlamentare in aula alla Camera per istituire al più presto la ‘Zona Rossa’ con presidi fissi di Forze dell’Ordine proprio nei pressi di tutta quell’area, quantomeno nei fine settimana dove queste violenze e stupri avvengono con maggiore frequenza».

Così l’On. di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi, Riccardo De Corato.