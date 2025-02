L’EVENTO #CUORICONNESSI DI UNIEURO E POLIZIA DI STATO SI CONFERMA ANCHE QUEST’ANNO CON NUMERI RECORD

1.200 ragazzi presenti all’Auditorium Parco della Musica in Roma

e oltre 230.000 studenti collegati da tutta Italia in diretta streaming

per riflettere insieme sull’importanza di un uso responsabile della tecnologia

Roma, 11 febbraio 2025 – Si è svolto questa mattina a Roma il sesto evento nazionale di #cuoriconnessi, l’iniziativa di sensibilizzazione contro il cyberbullismo e a favore di un utilizzo consapevole della rete e della tecnologia, nata nel 2016 e realizzata da Unieuro in collaborazione con la Polizia di Stato.

Filo conduttore della giornata, le storie del nuovo volume #cuoriconnessi, il sesto della collana, scritto da Luca Pagliari, già scaricabile gratuitamente su cuoriconnessi.it in modalità data free. Il libro in formato cartaceo sarà disponibile dal 14 febbraio presso tutti i punti vendita Unieuro senza alcun obbligo di acquisto e verrà inoltre distribuito nelle scuole di tutta Italia dai COSC (Centri Operativi per la Sicurezza Cibernetica) della Polizia Postale.

Un nuovo libro, otto nuove storie, per continuare a osservare e ascoltare l’universo dei giovani, il mondo digitale e i rapidi mutamenti imposti dall’evoluzione della tecnologia. Un volume che si conferma uno strumento prezioso per creare un dialogo con i ragazzi sulla sicurezza e la legalità online e per promuovere una consapevolezza sempre più matura ed efficace dell’utilizzo della rete e dei device.

Nella prima parte dell’evento sono intervenuti il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Prefetto Vittorio Pisani e Maria Bruna Olivieri, Country Manager Italia di Unieuro, Società del Gruppo FNAC-Darty che hanno ribadito l’importanza di un progetto che rinnova anno dopo anno la virtuosa collaborazione tra pubblico e privato.

“In un mondo in cui lo sviluppo tecnologico avanza troppo velocemente per essere tempestivamente regolamentato dal legislatore, diventa necessario aiutare le nuove generazioni ad assumere una maggiore consapevolezza delle insidie che si celano online. In questo contesto, collaborare con aziende private leader del settore diventa fondamentale per promuovere iniziative di sensibilizzazione all’uso di questi nuovi strumenti. Vorrei però ricordare ai ragazzi che la vera vita è offline e che le nuove tecnologie deve rimanere solo uno strumento al nostro servizio da usare responsabilmente.”

Prefetto Vittorio Pisani, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza

“Essere brand leader per noi significa sentirsi parte della comunità, rispondere ai bisogni sociali, ambientali ed etici della società, temi centrali su cui siamo e saremo sempre più coinvolti e responsabili. Per questo da quasi dieci anni promuoviamo un utilizzo consapevole della tecnologia, parte integrante del nostro quotidiano e in quello dei nostri ragazzi con il progetto #cuoriconnessi, nato e cresciuto grazie alla preziosa collaborazione con Polizia di Stato. Continueremo a rimanere in prima linea a osservare e ascoltare le nuove generazioni e a dare il nostro contributo affinché la tecnologia sia sempre di più un ponte per costruire una società più consapevole e sicura.”

Maria Bruna Olivieri, Country Manager Italia di Unieuro, Società del Gruppo FNAC-Darty.

Tra gli interventi più significativi, in videocollegamento da Crema, quello di Padre Benanti, Presidente della Commissione AI per l’informazione e consigliere di Papa Francesco sui temi dell’intelligenza artificiale e dell’etica della tecnologia, che ha posto l’accento sulle nuove opportunità, ma anche le nuove insidie dell’AI, che quest’anno è anche al centro di una delle storie del nuovo volume. A concludere la prima parte dell’evento, l’intervento del Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno, l’On. Nicola Molteni, nel quale ha ringraziato Polizia di Stato e Unieuro per il loro impegno nella valorizzazione del progetto.

Protagonista della giornata anche Riccardo Aldighieri, youtuber e tiktoker dell’anno 2024, seguito da oltre 4,3 milioni di follower, che si definisce “disabile trap” e che racconta con orgoglio come è riuscito a trasformare la sua disabilità nel punto di forza della sua esistenza, contro tutti gli stereotipi e tutti gli haters. “La mia disabilità non mi definisce, sono semplicemente Riccardo. E grazie ai social, posso raccontarmi per quello che sono”, ha dichiarato.

Ampio spazio è stato dedicato anche al tema della risocializzazione e rieducazione dei minori autori di reati online, con la proiezione del trailer di “Non ne vale la pena”, il docufilm disponibile per tutte le scuole italiane sul sito cuoriconnessi.it.

In videocollegamento da Reggio Calabria il Procuratore Dott. Roberto Placido di Palma che ha ribadito l’importanza del percorso di “messa alla prova”.

Presente in sala l’atleta paralimpico Fiamme Oro della Polizia di Stato Donato Telesco, medaglia di bronzo a Parigi 2024 che, con la sua storia personale caratterizzata dalla capacità di superare gli ostacoli e raggiungere traguardi sportivi di alto livello, rappresenta un prezioso esempio di coraggio e resilienza.

Durante la tavola rotonda con il Direttore del Servizio Polizia Postale Ivano Gabrielli, l’Avvocato Guido Scorza, Componente del Collegio del Garante per la Protezione dei Dati Personali, la Dottoressa Roberta Mastichella della Polizia Postale e Marco Titi, Direttore Marketing di Unieuro si è parlato dell’importanza di una collaborazione sempre più sinergica tra istituzioni, forze dell’ordine, scuola e genitori affinché il web sia sempre di più un posto sicuro per i ragazzi, luogo di opportunità, di crescita aperto al confronto e contro tutte le discriminazioni.