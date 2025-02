Rinnovo cariche sociali e proposte per lo sviluppo della Valle del Turano

Sabato scorso si sono riuniti a Castel di Tora i soci e il nuovo Consiglio Direttivo dell’associazione ValTurano Terra Nostra composto, oltre che dal sottoscritto presidente, da Bruno Romani, Clemente Dominici, Giovanni Spaziani e Mario Simonetti. In tale contesto lo stesso presidente ha comunicato la nomina del suo vice nella persona di Bruno Romani, di Collegiove, cui tutta l’assemblea ha fatto i migliori auguri di buon lavoro. L’assemblea si è poi soffermata sulla necessità di effettuare un’approfondita analisi sia dei bisogni del territorio che delle azioni necessarie al soddisfacimento degli stessi; il tutto finalizzato – è stato sottolineato più volte – al miglioramento delle condizioni di vita dei residenti e a frenare quello spopolamento da tempo in atto. In tale contesto si è ritenuto opportuno che ogni socio o ogni altro soggetto interessato invii nei prossimi giorni le sue proposte in merito maturate sulla base della propria esperienza lavorativa e di vita, proposte che poi saranno esaminate nella prossima assemblea dei soci e che andranno a costituire la base del “Piano operativo” su cui lavorerà in futuro l’Associazione. In relazione a quanto sopra il presidente ha invitato tutti a inviare sollecitamente quei suggerimenti operativi utili per la realizzazione del “Piano” e attuabili sia nell’immediato futuro che in una prospettiva temporale più lunga, tramite la mail terranostra2022@virgilio.it.