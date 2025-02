ADM: PROSEGUE TUTELA CITTADINI DA GIOCO ILLEGALE GRAZIE AL COPREGI

– Il Comitato per la prevenzione e la repressione del gioco illegale, la sicurezza del gioco e la tutela dei minori (CoPReGI), presieduto dal Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Cons. Roberto Alesse, e composto dalle Forze di Polizia, ha effettuato un ampio piano di controlli nell’ambito del gioco pubblico, nel periodo compreso tra il 26 novembre e il 6 dicembre 2024.

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri e il Corpo della Guardia di Finanza hanno sottoposto a verifica punti di vendita di scommesse, Punti di Vendita Ricariche ed esercizi commerciali con presenza di AWP.

I controlli, complessivamente 548, sono stati pianificati grazie a un preventivo e costante lavoro di monitoraggio su tutto il territorio nazionale.

Il dispiegamento delle forze in campo ha permesso di riscontrare la presenza di 24 punti non autorizzati di raccolta scommesse e di sottoporre a sequestro 111 apparecchi AWP e congegni da gioco irregolari, 12 totem e 25 Personal Computer per la connessione a siti di gioco irregolari.

Al termine delle verifiche sono scattate 134 sanzioni amministrative per un totale di 3 milioni e 422 mila euro, mentre in ambito penale sono stati deferiti all’Autorità giudiziaria 48 soggetti. L’azione sinergica tra ADM e le Forze di Polizia, realizzata attraverso l’analisi dei flussi di gioco, l’utilizzo di specifiche tecnologie e l’impiego di personale esperto, è stata fondamentale per il raggiungimento di questi risultati.

La mission del CoPReGI è quella di tutelare le fasce più deboli della popolazione, soprattutto i minori, garantendo, altresì, l’offerta legale di gioco al pubblico mediante la prevenzione e repressione degli illeciti del settore.