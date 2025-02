POLIZIAMODERNA DEL MESE DI FEBBRAIO

Il primo piano del numero di febbraio di Poliziamoderna, la rivista ufficiale della Polizia di Stato, è dedicato alla figura del negoziatore, recentemente introdotto nei ruoli della Polizia di Stato e mutuato dalle esperienze di stati esteri, per la necessità di coordinare meglio eventi rischiosi per l’ordine e la sicurezza pubblica. Gli esperti del Servizio controllo del territorio spiegano quali siano le situazioni di intervento che prevedono l’impiego di questo nuovo profilo, risultato di un lavoro di studio partito nel 2020 in collaborazione con il Centro di psicologia della Direzione centrale di sanità, le relative modalità che utilizza e le qualità richieste per i poliziotti che si avvicinano a questo ruolo. Viene inoltre specificato come diventare negoziatori e raccontati casi recenti di intervento.

Oltre alla storia di copertina, su questo numero c’è un focus di attualità sulle NPS, le Novel psychoactive substances, le nuove droghe sintetiche e sugli effetti che provocano a breve e lungo termine, spiegati dai tossicologi Matteo Marti dell’Università di Ferrara e Carlo Locatelli del Centro antiveleni di Pavia. Parlano del contrasto al traffico illecito delle nuove sostanze gli esperti della Direzione centrale per i servizi antidroga, l’organismo interforze del Dipartimento della ps, “cabina di regia” per gli interventi delle forze di polizia previsti anche dal “Piano nazionale di prevenzione contro l’uso improprio di fentanyl e di altri oppioidi sintetici”. Mentre in Usa miete vittime, in Italia non esiste ancora un allarme Fentanyl, l’oppioide potente usato per la terapia del dolore. I dati, invece, riportano un aumento del numero dei consumatori di NPS dell’11% (tra gli studenti dai i 15 ai 19 anni). Tra le più diffuse, oltre ai cannabinoidi sintetici (tipo le “Spice”), c’è la ketamina (un potente anestetico dissociativo) e i catinoni sintetici (chiamati impropriamente “sali da bagno”).

L’inserto è dedicato ai concorsi pubblici nella Polizia di Stato ed elenca requisiti e procedure previsti per accedere alle diverse qualifiche, da quella di agente a quella di commissario, sia dei ruoli ordinari che di quelli tecnici. Vengono specificati non solo i limiti di età, i titoli necessari e le condizioni ostative, ma anche le modalità di selezione applicate nelle fasi concorsuali e le diverse tipologie di prove alle quali sono sottoposti i candidati.