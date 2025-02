POGGIO MIRTETO: CONTINUANO I CONTROLLI DEI CARABINIERI NEL WEEKEND ALTRI TRE CONDUCENTI DENUNCIATI

I Carabinieri della Compagnia di Poggio Mirteto hanno denunciato a piede libero tre persone alla Procura della Repubblica di Rieti per guida in stato di ebbrezza.

Le denunce sono state inoltrate al termine di un servizio di controllo del territorio, svolto in orario notturno in questo fine settimana, al fine di prevenire i reati in genere e verificare il rispetto delle norme previste dal Codice della Strada.

Nonostante l’impegno profuso dall’Arma nell’attività preventiva, continuano a registrarsi delle persone che decidono di mettersi alla guida nonostante si trovino in uno stato di alterazione psico-fisica riconducibile ad un abuso di alcol o all’assunzione di stupefacenti.

Sono state infatti trovate ben tre persone, due 40enni e un 22enne, tutte domiciliate in Sabina, le quali, sottoposte a controllo tramite etilometro, sono risultate avere un tasso alcolemico superiore rispetto al limite consentito (che, lo si ricorda, è pari a 0,50 g/l).

Oltre al ritiro della patente di guida e alla relativa sanzione amministrativa, per gli interessati è scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Rieti e la contestuale segnalazione alla locale Prefettura per i successivi adempimenti.

I veicoli condotti dai tre, tra cui un autocarro, sono stati sottoposti a sequestro.

Si dà atto, come di consueto, che il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari e che eventuali responsabilità penali saranno valutate dall’Autorità Giudiziaria.