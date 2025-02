MILANO, AGGREDITO AUTISTA ATM, DE CORATO (FDI): «ATTENZIONERO’ VIMINALE SU QUESTE CONTINUE AGGRESSIONI A PERSONALE TPL»

«Il Consigliere del Municipio 3 e responsabile Dipartimento Trasporti di Fratelli d’Italia Milano Mattia Ferrarese e Ettore Vairo, anch’esso del Dipartimento Trasporti Fdi, mi hanno segnalato che ieri mattina all’alba, ancora una volta, un dipendente di Atm mentre si stava recando a lavoro è stata aggredito e questa volta anche accoltellato, da una banda di rapinatori stranieri. Ogni giorno, questi poveri lavoratori del trasporto pubblico locale, vengono insultati, minacciati e aggrediti, senza motivazioni valide rischiando, come abbiamo visto anche con il povero cinquantenne ieri mattina, la propria vita. Sottoporrò queste continue e gravi situazioni, che avvengono spesso anche sui tram, bus e metropolitane, al Viminale. Milano è tra le prime città in Italia dove gli operatori del trasporto pubblico locale, puntualmente, vengono continuamente presi di mira e picchiati da delinquenti, il più delle volte stranieri con precedenti! Dato che la maggioranza di Palazzo Marino non si interessa concretamente, cercherò di farlo attraverso il nostro Governo. Recentemente, Regione Lombardia, ha voluto dare ai dipendenti del TPL milanese un indennizzo e schierarsi dalla loro parte, sostenendoli ogni qualvolta accadranno simili, tristi, episodi. Da Assessore Regionale alla Sicurezza lombardo nel periodo 2018-2022, mi sono sempre battuto affinché venisse istituito un fondo e, grazie anche all’Amico Romano La Russa attuale Assessore Regionale alla Sicurezza a Palazzo Lombardia, possiamo dire di aver portato a termine un importante risultato che da anni ci eravamo prefissati colmando, così, le carenze di altri Enti locali. Perché il Comune, visto il susseguirsi di gravi fatti, non istituisce anche lui un fondo che rimborsi quantomeno le spese mediche a coloro i quali subiscono violenze e, di conseguenza, ricoveri ospedalieri? Almeno, assieme al fondo istituito da Regione Lombardia, garantirebbe una cifra sostanziosa affinché il personale di Atm possa essere aiutato. Queste persone vanno tutelate e protette. Sala e Giana ne diano spiegazioni ai milanesi».

Così l’On. di Fratelli d’Italia, ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi, membro della Commissione d’inchiesta alla Camera sulla Sicurezza e sul degrado delle Periferie in Italia, Riccardo De Corato.