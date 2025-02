Rosso Passione: il cocktail che celebra l’amore

Il barman Fabrizio Sunda reinterpreta l’amore in un cocktail dal gusto intenso

Fabrizio Sunda, il creativo barman de Il Caravellino, l’iconico lounge bar dell’accogliente Hotel Saturnia & International di Venezia, affiliato a Space Hotels, presenta il cocktail perfetto per brindare all’amore: Rosso Passione. Questo signature cocktail è un vero e proprio inno ai sentimenti intensi, una sinfonia di sapori che unisce la dolcezza avvolgente, un tocco piccante intrigante e una delicata nota amaricante, proprio come l’alba di una passione travolgente. Un’esperienza sensoriale pensata per esaltare ogni momento speciale, lasciando un ricordo indelebile a chi lo assapora.

Guarnito con passion fruit e zenzero, servito in una raffinata coppa Martini e realizzato con la tecnica Shake & Strain, il Rosso Passione è molto più di un semplice cocktail: è un viaggio sensoriale che seduce il palato con il perfetto equilibrio tra dolcezza e vivacità, lasciando emergere sfumature aromatiche inaspettate. Ogni sorso è un’armonia di sapori avvolgenti e contrastanti, capace di risvegliare i sensi e accendere le emozioni, trasformando ogni brindisi in un momento indimenticabile.

“Un brindisi che celebra l’amore in tutte le sue forme, qualunque sia la persona che si porta nel cuore.” – così lo descrive Fabrizio Sunda, ispirandosi alle sfumature vibranti del sentimento più potente.

Con un’innata passione per l’arte della mixology e una costante ricerca di nuovi equilibri di sapori, Fabrizio Sunda ha una lunga esperienza che si traduce in creazioni raffinate e originali, capaci di sorprendere e coinvolgere i sensi. Ogni suo cocktail è un racconto, un perfetto connubio tra tecnica, ispirazione e qualità degli ingredienti. Con uno stile personale e un’attenzione scrupolosa ai dettagli, Fabrizio Sunda continua a ridefinire l’esperienza del bere miscelato, trasformando ogni sorso in un’emozione da ricordare.

Il Rosso Passione nasce da un perfetto equilibrio tra ingredienti selezionati con cura:

Vodka (4 CL)

(4 CL) Aperol (2 CL)

(2 CL) Paragon Monin (1,5 CL),

(1,5 CL), Purea di passion fruit (6 CL)

(6 CL) Ginger Beer (Top)

(Top) Angostura Bitter (3 Dash)

A Il Caravellino Bar, nel cuore pulsante di Venezia, l’arte della mixology si fonde con il fascino senza tempo della città lagunare, creando un’esperienza sensoriale che va oltre il semplice bere. Qui, tra eleganza e tradizione, ogni cocktail diventa un viaggio, e il Rosso Passione ne è la massima espressione: un brindisi avvolgente che celebra l’amore in tutte le sue forme. Per rendere l’esperienza ancora più unica, lo staff del bar invita i clienti a scegliere una canzone che accompagni il loro cocktail, creando una perfetta armonia tra sapori e suoni, per un’esperienza che allieta tutti i sensi. Disponibile in esclusiva per tutto il periodo di San Valentino, è l’occasione perfetta per lasciarsi sedurre dal suo equilibrio di sapori e dall’atmosfera romantica che solo Venezia sa offrire.