Porta Romana, terminati i lavori all’esedra

Sinibaldi e Chiarinelli “Rieti recupera il prestigio del suo ingresso da Roma”

Grazie a un finanziamento regionale di 250mila euro e fondi messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale per 50mila euro è stato completato l’intervento di restauro conservativo e riqualificazione dell’esedra di Porta Romana e dei suoi giardini. I lavori hanno interessato la struttura, che è tornata all’antico splendore, le fontane monumentali, l’illuminazione e i giardini, nei quali è stato anche sostituito l’arredo urbano.

Il Sindaco della Città di Rieti Daniele Sinibaldi e l’Assessore ai Lavori Pubblici Claudia Chiarinelli:

“Finalmente restituiamo alla città l’esedra di Porta Romana e i suoi giardini. Un intervento la cui storia inizia nel 2021 con un emendamento del Consigliere Regionale Sergio Pirozzi che stanziava 250mila euro per il restauro e il recupero dell’esedra e con ulteriori 50 mila euro di fondi destinati dal Comune di Rieti si raggiunge la cifra necessaria a partire con i lavori. Un restauro conservativo importante che ha riguardato tutta la struttura e i giardini interni, che erano chiusi da molti anni, che sono stati completamente riqualificati e che ora sono a disposizione dei cittadini. Questo intervento si somma all’azione meritoria del Lions Club Antrodoco Host, che ha voluto restaurare tutta la porta storica, impreziosendola con una nuova illuminazione. Ora mancano solo alcuni piccoli dettagli, come il basamento della porta, che verrà ripulito e rinnovato. Abbiamo voluto restituire a uno degli ingressi alla città, quello dal quale si accede venendo da Roma, la sua funzione monumentale. Stiamo inoltre collaborando con ANAS per completare la rotatoria tra via Sacchetti Sassetti e via Salaria e ripavimentare tutto l’ingresso, immaginando anche una nuova viabilità che dia centralità alla porta e all’esedra. Rieti è una città che sta cambiando e che deve recuperare il suo prestigio, raccontandosi al meglio anche attraverso la riqualificazione di simboli identitari e storici della nostra comunità.”