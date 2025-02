RIETI: I CARABINIERI ARRESTANO UNA DONNA PER FURTO AGGRAVATO

Il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Rieti ha arrestato in flagranza di reato una sessantenne reatina per furto aggravato.

L’arresto è stato eseguito nel corso di un intervento richiesto, tramite il Numero Unico di Emergenza 112, dagli addetti alla vendita di un noto esercizio commerciale del capoluogo che avevano sorpreso una donna mentre tentava di allontanarsi velocemente dal posto dopo essersi introdotta furtivamente all’interno dello spogliatoio riservato al personale.

I Carabinieri, immeditatamente giunti sul posto, hanno individuato e fermato la persona segnalata. A conferma delle notizie riferite alla Centrale Operativa, tramite una perquisizione personale, addosso all’interessata, è stato rinvenuto del denaro contante, per un importo totale di circa 300 euro, che la stessa aveva trafugato dalle borse di due dipendenti.

La donna, già titolare di alcuni precedenti di polizia per fatti analoghi, è stata così dichiarata in stato di arresto e accompagnata in caserma per gli ulteriori accertamenti a suo carico, terminati i quali, su disposizione del Magistrato di turno della Procura della Repubblica di Rieti, è stata sottoposta agli arresti domiciliari.

Il denaro è stato invece restituito ai legittimi proprietari.

Si dà atto, come di consueto, che il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari e che eventuali responsabilità penali saranno valutate dall’Autorità Giudiziaria.