Quadrini esprime le più sentite congratulazioni al Segretario Generale della Cisl Scuola di Frosinone, Carlo Ferrazzoli, confermato durante l’VIII Congresso Territoriale

“Voglio fare le mie più sincere congratulazioni al Segretario Generale della Cisl Scuola di Frosinone, Carlo Ferrazzoli, per la fiducia che il Consiglio Generale ha voluto rinnovargli. Questo riconoscimento rappresenta non solo un importante traguardo personale, ma anche un segno di grande stima e rispetto per l’impegno costante e per il lavoro svolto a favore della scuola e dei lavoratori del nostro territorio”, ha dichiarato il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini.

Il Presidente ha sottolineato l’importanza di una continua collaborazione tra le istituzioni e le rappresentanze sindacali per affrontare le sfide che la scuola e la società si trovano a vivere, augurando al Segretario Generale un proficuo e ricco di successi mandato.