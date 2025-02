MILANO, DE CORATO (FDI): «GABRIELLI E’ STATO UN ALTRO FALLIMENTO DI SALA

IN 15 MESI LA SITUAZIONE IN CITTA’ E’ PEGGIO DI PRIMA».

«Ricordo ancora quando nell’ottobre 2023 Sala ha nominato Gabrielli quale suo delegato per la sicurezza della città, di fatto commissariando Granelli e affermando che “la Sinistra dovesse dare alla città risposte relative alla sicurezza”. Ecco, di quest’ultima, in circa 15 mesi, ne abbiamo vista poca e niente. In città, quasi nulla è cambiato, se non peggiorato! Siamo ancora la città più pericolosa d’Italia, tra le grandi e, ogni giorno, criminali e delinquenti si scatenano! Dalle metropolitane, con le borseggiatrici nomadi ai ‘Maranza’ al Corvetto e nella multietnica via Padova fino al Gratosoglio. Polizia di Stato e Carabinieri stanno facendo più del loro dovere, manca ancora però l’efficace supporto della Polizia Locale. L’abbandono di Gabrielli, del suo ruolo milanese, è l’ennesimo fallimento di Sala e della Giunta di Centrosinistra che dal 2016 ad oggi non ha saputo dare le giuste risposte, dal tema della sicurezza a quello dell’ambiente giusto per citarne due, ai milanesi e all’intero capoluogo lombardo». Così il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi,Riccardo De Corato.